ماهي الشهادة المعادلة ؟ وكيف تستخرجها ومن أين ؟ مسابقات الوظيف العمومي بالجزائر

T

tatouf barca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2020
المشاركات
3
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العمر
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر


الشهـادة المعادلـة هــي عبــارة عــن وثيقــة تستخـــرج مـن مفتشيــة الوظيــف العمومـي


عبـــر الوطن و دورهــا أنها تفيــد صاحبهـا بالرتـب و المناصـب


التـي لـه القــدرة علـــى أن يمتحــن فيهـــا بديبلومــه فــي الوظيـــف العمومـي

كل المعلومات عن الطلب والنموذج عبر الرابط

www.tatoufdz.net

Tatouf Dz : ماهي الشهادة المعادلة ؟ وكيف تستخرجها ومن أين ؟ مسابقات الوظيف العمومي بالجزائر

ماهي الشهادة المعادلة ؟ وكيف تستخرجها ومن أين ؟ مسابقات الوظيف العمومي بالجزائر
www.tatoufdz.net www.tatoufdz.net
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,954
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
استفدت كثيرا من الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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