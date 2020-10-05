tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
الشهـادة المعادلـة هــي عبــارة عــن وثيقــة تستخـــرج مـن مفتشيــة الوظيــف العمومـي
عبـــر الوطن و دورهــا أنها تفيــد صاحبهـا بالرتـب و المناصـب
التـي لـه القــدرة علـــى أن يمتحــن فيهـــا بديبلومــه فــي الوظيـــف العمومـي
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Tatouf Dz : ماهي الشهادة المعادلة ؟ وكيف تستخرجها ومن أين ؟ مسابقات الوظيف العمومي بالجزائر
ماهي الشهادة المعادلة ؟ وكيف تستخرجها ومن أين ؟ مسابقات الوظيف العمومي بالجزائر
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