tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
الدروس هنا ستكون خاصة بالسداسيات الثلاث للجذع المشترك
:الموضوع مقسم الي خمسة اجزاء
( Première Année ) السداسي الاول
( Première Année) السداسي الثاني
(Les Livres ) كتب ومراجع للسنة الاولى
(Les Examens ) امتحانات
(Deuxième Année ) السداسي الثالث
الرابط
Tatouf Dz : دروس تخصص علوم وتكنولوجيا جذع مشترك بالجزاائر Cours et Examens Sciences et Technologies Tronc Commun
دروس تخصص علوم وتكنولوجيا جذع مشترك بالجزاائر Cours et Examens Sciences et Technologies Tronc Commun
www.tatoufdz.net