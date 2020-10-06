اترككم مع اخر مشاركة لي حب خارج الطرف او مثلما تقولون عنه حب من طرف واحد لاوضح لكم سبب تسميتي

اا لما يكون شخص يحب شخص اخر لكن ذلك الشخص لا يبادله الحب..هنا

لا يعتبر حتى طرف من الحب.... لذلك احب تسميته حب خارج الطرف...

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رياح عاصفة...تجتاح قلبي

بدون رحمة..

.. شعور غريب ولأول مرة

مؤلم جدا...

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دموعي تنزل مدرارا فما السبب

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قلبي يدق دقا... دقتا دقة... احس بخفقانه...

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تعال يا سيدي... اعترف..لك بشعور لاول مرة احس به

تعال يا سيدي فان شوقي لك يكاد يقتلني..كالعقرب يلدغني

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متجمد أنت كرجل ثلجي

كرجل الي

كدب متوحش لا يعرف الرحمة

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تستهزأ بكلماتي تبا لك ولغرورك...وشعورا تركني تحت رحمتك..

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تبا لك ولاستهزائك

تبالك ولكلماتك القاتلة كالسيوف... طعنت بها قلبي

..ليسيل دما ودموع...لتخرج تلك العاصفة الهوجاء

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تبا لها ولك ولكل هذا الهراء

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عفوا سيدي فاني انثى ريفية..او سمني شرقية

كيفما تشاء...لا تتوسل المشاعر من احد

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كرامتي فوق مشاعري تدهسها تسحقها تقتلها وهي في المهد صبية...

عفوا..

سأسدل الستار..ابتعد عن المسرح..فلم يعد يليق بك

عفوا سيدي....

عفوا...