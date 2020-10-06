حب خارج الطرف💔

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
بلاد ربي الواسعة
الجنس
أنثى
اترككم مع اخر مشاركة لي حب خارج الطرف او مثلما تقولون عنه حب من طرف واحد لاوضح لكم سبب تسميتي
اا لما يكون شخص يحب شخص اخر لكن ذلك الشخص لا يبادله الحب..هنا
لا يعتبر حتى طرف من الحب.... لذلك احب تسميته حب خارج الطرف...
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رياح عاصفة...تجتاح قلبي
بدون رحمة..
.. شعور غريب ولأول مرة
مؤلم جدا...
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دموعي تنزل مدرارا فما السبب
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قلبي يدق دقا... دقتا دقة... احس بخفقانه...
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تعال يا سيدي... اعترف..لك بشعور لاول مرة احس به
تعال يا سيدي فان شوقي لك يكاد يقتلني..كالعقرب يلدغني
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متجمد أنت كرجل ثلجي
كرجل الي
كدب متوحش لا يعرف الرحمة
...
...
تستهزأ بكلماتي تبا لك ولغرورك...وشعورا تركني تحت رحمتك..
..
تبا لك ولاستهزائك
تبالك ولكلماتك القاتلة كالسيوف... طعنت بها قلبي
..ليسيل دما ودموع...لتخرج تلك العاصفة الهوجاء
...
تبا لها ولك ولكل هذا الهراء
...
عفوا سيدي فاني انثى ريفية..او سمني شرقية
كيفما تشاء...لا تتوسل المشاعر من احد
..
كرامتي فوق مشاعري تدهسها تسحقها تقتلها وهي في المهد صبية...
عفوا..
سأسدل الستار..ابتعد عن المسرح..فلم يعد يليق بك
عفوا سيدي....
عفوا...
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ذهب سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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