لغة الصمت ! قنبلة ذرية ؟؟



السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

بسم الله الرحمان الرحيم ..



لغة الصمت ! هيروشيما الجديدة؟



نصمت ليس لعجزنا عن الرد ... لكنها فرصة ليتفكروا ان في صمتنا فرصة جديدة لهم ...

نصمت لأننا اخترنا الترفع عن الردود بالكلمات و الخوض في الجدالات ...



إن لم يُغنك الصمت حقاً فهو في اسوء الأحوال يكفيك الخضوع للإعتذار ... يكفيك تقديم الأعذار ...



للصمت ألف باب و الاف المفاتيح وملاين الأقفال ... للصمت ملائكه تجعلك تسترخي تفكر تستجمع قواك جميعها تقرر ماذا تفعل ... فتصمت ...

الصمت هو الوجه الآخر للقوة والإجابة الأعنف في كثير من المواقف ...

للصمت احياناً هيبة تتعالى على كل الكلمات ...



الصمت أقوى سلاح في زمن يعجُ بالثرثرة...​ نصمت ليس لعجزنا عن الرد ... لكنها فرصة ليتفكروا ان في صمتنا فرصة جديدة لهم ...نصمت لأننا اخترنا الترفع عن الردود بالكلمات و الخوض في الجدالات ...إن لم يُغنك الصمت حقاً فهو في اسوء الأحوال يكفيك الخضوع للإعتذار ... يكفيك تقديم الأعذار ...للصمت ألف باب و الاف المفاتيح وملاين الأقفال ... للصمت ملائكه تجعلك تسترخي تفكر تستجمع قواك جميعها تقرر ماذا تفعل ... فتصمت ...الصمت هو الوجه الآخر للقوة والإجابة الأعنف في كثير من المواقف ...للصمت احياناً هيبة تتعالى على كل الكلمات ...الصمت أقوى سلاح في زمن يعجُ بالثرثرة...​ ​