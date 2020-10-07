قصتي مع صديقي لخضر ، محاولة فاشلة ، !🦋

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي بزاف مدرتش موضوع فكاهي .. مهم انا قاعد احتسي كوبا من القهوة تقكرت قصة صراتلي مع صحبي لخضر ..



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ايآم البريمار كان لدي صديق اسمه لخضر ... كنا آنذاك نناديه بالمرسوم ... نسبته لوجهه ... يعني شغل جاي مرسوم ... كان قلبه أبيض .. ونية مسكين ... كان دائما ما يقولي انه معنديش زهر في الفرشات ... فأخبرته أن يتحلى بالثقة ويبادر بالابتسامة ثم يونقاجي ... بعد عدت ايام حب يجرب ... ذهب لاحداهن قال لها سلفيني الكايي (الكراس)نكتب عليه ونرجعولك ... اعطته الكايي .. في اليوم تالي عندما اتت لتأخذ الكايي تاعها .. قال لها .. نقولك حاجة عندك خط شباب كيما انتي ... خبطاتو بتشنافة وذهبت ...... ، لخضر مش هكذا متكونش نزار القباني .. يخي برورو .. اخبرته انه ابلى بلاءا جيدا ... وان اول محاولة دائما ما تبوء بالفشل فلا تقلق .. خلوه في نيتو ..









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​ ديلور

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