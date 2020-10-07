حكايتي مع وليد حومتي المشحاح !

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على ذكر البروفيتاج ... كان لدي إبن حي مزير... قرنيط ... الف راك ميخرجهاش ... مهمته جمع الأموال وتكديسها ... كنا ننلتقي مرارا وتكرارا في قهوة عمي مخطار ... يضربني على ظهري ويقول إبن حومتي يآآه ... كان ينطق اليآآه وكأنه يتكلم بألآنجليزية ... ثم أقول له ستقهويت ! دوموندي وش تحب ... كان دائما يضربني على الركابي .... يدموندي قهوة فالمزير ، كرام ، كأس جو ، حبتين كرواصو ، بداخلهما الكونفوتور والزبدة ... ونجلس نتبادل اطراف الحش والتمنشير .... وقت السلاك يكوف روحه ويذهب إلى المرحاض ... أقوم انا بدفع تكاليف ... آخرة مرة فعلها خرجت وتكلمت مع عمي مخطار قلت له بوعلام سوف يدفع كل شيء بعد خروجه من المرحاض ... تحسبني بورورو ... غدوة نتا تزوج وانا نبقى نصفر ... ياآآه Yaah... خلي يآه تنفعك ... قرنيط يخي



شرح مفردات



قرنيط = مشحاح والأدق وصفا يابس كيما لحجرة .​



تحياتي



ديلور​