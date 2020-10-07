₹₹ صور لولاية غرداية ₹₹

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
825
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم

وانآ اتصفح في الفضاء الازرق
وجدت بعض الصور الجميلة لولاية غرداية🤩

أعجبتني فهممت بنقلها لكم لعها تعجبكم ...🍃
FB_IMG_1602022517024.jpg

FB_IMG_1602022520354.jpg

اظن وحسب خبرتي المتواضعة ولاية غرداية
بنيت بهذا الشكل منذ القدم وسبب هذه البنيات
البنية الارضية التي تقع بها الولاية .. الله اعلم منطقة جبلية او شبه هضاب ..
المهم كنت قد تمشيت فيازرقتها منذ عدت سنوات
ازقتها ضيقة وهذا ما يظهر في الصور ..

حقيقة جميلة وانصح بزيارتها 🍀


تحياتي

ديلور ⚘​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,986
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صور جميلة سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
825
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قال إلياس:
صور جميلة سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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الاجمل مرورك يا أسد

تسلم ... يعطيك العافية
 
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