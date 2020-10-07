₹₹ صور لولاية غرداية ₹₹

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
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- 26 جويلية 2019
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
وانآ اتصفح في الفضاء الازرق
وجدت بعض الصور الجميلة لولاية غرداية
أعجبتني فهممت بنقلها لكم لعها تعجبكم ...
اظن وحسب خبرتي المتواضعة ولاية غرداية
بنيت بهذا الشكل منذ القدم وسبب هذه البنيات
البنية الارضية التي تقع بها الولاية .. الله اعلم منطقة جبلية او شبه هضاب ..
المهم كنت قد تمشيت فيازرقتها منذ عدت سنوات
ازقتها ضيقة وهذا ما يظهر في الصور ..
حقيقة جميلة وانصح بزيارتها
تحياتي
ديلور ⚘
بسم الله الرحمان الرحيم
وانآ اتصفح في الفضاء الازرق
وجدت بعض الصور الجميلة لولاية غرداية
أعجبتني فهممت بنقلها لكم لعها تعجبكم ...
اظن وحسب خبرتي المتواضعة ولاية غرداية
بنيت بهذا الشكل منذ القدم وسبب هذه البنيات
البنية الارضية التي تقع بها الولاية .. الله اعلم منطقة جبلية او شبه هضاب ..
المهم كنت قد تمشيت فيازرقتها منذ عدت سنوات
ازقتها ضيقة وهذا ما يظهر في الصور ..
حقيقة جميلة وانصح بزيارتها
تحياتي
ديلور ⚘