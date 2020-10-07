₹₹ صور لولاية غرداية ₹₹

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

وانآ اتصفح في الفضاء الازرقوجدت بعض الصور الجميلة لولاية غردايةأعجبتني فهممت بنقلها لكم لعها تعجبكم ...اظن وحسب خبرتي المتواضعة ولاية غردايةبنيت بهذا الشكل منذ القدم وسبب هذه البنياتالبنية الارضية التي تقع بها الولاية .. الله اعلم منطقة جبلية او شبه هضاب ..المهم كنت قد تمشيت فيازرقتها منذ عدت سنواتازقتها ضيقة وهذا ما يظهر في الصور ..حقيقة جميلة وانصح بزيارتهاتحياتيديلور ⚘​