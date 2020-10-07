ايهم كنت

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
222
النقاط
13
محل الإقامة
بلاد ربي الواسعة
الجنس
أنثى
ازيكو يا ابطال ويا شطار شربتو الحليب لما كنتو صغار ولالا
احم بحم كحم... اختكم ملي كانت صغيرة متحبش الحليب هههه
ولما كنت صغار كنت شطار او لاء
هيا اعترفوا
الان ..
احم اختكم والله كانت ما تحب المدرسة ميكذبش الواحد وذلك لعدت اسباب منها انو كنت نحب النوم الصباح ومازلت للان امي تنوضني بالماء البارد هههه والله تنوض بالذراع

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