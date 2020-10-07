منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 222
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- بلاد ربي الواسعة
- الجنس
- أنثى
ازيكو يا ابطال ويا شطار شربتو الحليب لما كنتو صغار ولالا
احم بحم كحم... اختكم ملي كانت صغيرة متحبش الحليب هههه
ولما كنت صغار كنت شطار او لاء
هيا اعترفوا
الان ..
احم اختكم والله كانت ما تحب المدرسة ميكذبش الواحد وذلك لعدت اسباب منها انو كنت نحب النوم الصباح ومازلت للان امي تنوضني بالماء البارد هههه والله تنوض بالذراع
احم بحم كحم... اختكم ملي كانت صغيرة متحبش الحليب هههه
ولما كنت صغار كنت شطار او لاء
هيا اعترفوا
الان ..
احم اختكم والله كانت ما تحب المدرسة ميكذبش الواحد وذلك لعدت اسباب منها انو كنت نحب النوم الصباح ومازلت للان امي تنوضني بالماء البارد هههه والله تنوض بالذراع