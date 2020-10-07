الميكب... المكيااج.... وانواعه ضد.. مع

يا حرام والله امي اليوم الله يبارك فيكم راحت تخطب لاخيلقات المخلوقة دايرت كيلو مكياج واش نقولكم جات تسب بالمقلوبة...ايا يا سيدي طول غي دخلت رحت لخزانتي مين كاين ملابسي... ايا ناضت تفركت فيها وانا راني حايرة واش نقولكمكي قلبتها وكنت هذاك مين ستكيتها وكلشي..قاتلي سترك ربي ملقيت حتى قرطاس نتع حمير /اي غوج الاف /ههه المغبونة من الصدمة نسات بلي عمرها شراتلي اي حاجة نته مكياج هههه من بعد كي سكنت وقاع قاتلي يا لبنى بنتيقالبة روحها لوحة زيتية..ولابستلك ذاك الطالون فيه خمس مترات..هيا مع او ضد انو البنت دير مكياج لما يجيوها خطابة كانت معكم من برج بوعريريج منى كريم احم كحم بحم