الميكب... المكيااج.... وانواعه ضد.. مع

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 222
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- بلاد ربي الواسعة
- الجنس
- أنثى
يا حرام والله امي اليوم الله يبارك فيكم راحت تخطب لاخي
لقات المخلوقة دايرت كيلو مكياج واش نقولكم جات تسب بالمقلوبة...ايا يا سيدي طول غي دخلت رحت لخزانتي مين كاين ملابسي... ايا ناضت تفركت فيها وانا راني حايرة واش نقولكم
كي قلبتها وكنت هذاك مين ستكيتها وكلشي..قاتلي سترك ربي ملقيت حتى قرطاس نتع حمير /اي غوج الاف /
ههه المغبونة من الصدمة نسات بلي عمرها شراتلي اي حاجة نته مكياج هههه من بعد كي سكنت وقاع قاتلي يا لبنى بنتي
قالبة روحها لوحة زيتية..ولابستلك ذاك الطالون فيه خمس مترات
..
هيا مع او ضد انو البنت دير مكياج لما يجيوها خطابة كانت معكم من برج بوعريريج منى كريم احم كحم بحم
لقات المخلوقة دايرت كيلو مكياج واش نقولكم جات تسب بالمقلوبة...ايا يا سيدي طول غي دخلت رحت لخزانتي مين كاين ملابسي... ايا ناضت تفركت فيها وانا راني حايرة واش نقولكم
كي قلبتها وكنت هذاك مين ستكيتها وكلشي..قاتلي سترك ربي ملقيت حتى قرطاس نتع حمير /اي غوج الاف /
ههه المغبونة من الصدمة نسات بلي عمرها شراتلي اي حاجة نته مكياج هههه من بعد كي سكنت وقاع قاتلي يا لبنى بنتي
قالبة روحها لوحة زيتية..ولابستلك ذاك الطالون فيه خمس مترات
..
هيا مع او ضد انو البنت دير مكياج لما يجيوها خطابة كانت معكم من برج بوعريريج منى كريم احم كحم بحم