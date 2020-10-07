كيما تقول امي الله يرحم يمات زمان

السلام عليكم

واش حوالكم واشخباركم جبتلكم يوم موضوع ياودي واش نقولكم

واحد النهار في الليسي ..ايا واحد الطفلة قاتلي اقعدي معايا نسقم خيماري...وكانت الساعة في ذيك العشر نتع الصباح ..وهو الصراحة كان مليح... مكاش هدرة عليه ايا قعدت قدام ااباب نعس كشما طفل هكا يدخل نرجعو...

من بعد سمعتها قاتلي خلصت..هاني عدلتو وكي درت... قسما بالله تفكرة المحرمة نتع امي لي ديرها في الدار او حبس مخي

قتلها يا بنتي هذا خمار.... اييه قاتلي هذي لامود...

نعلبو لامود لي دارت كيما هكذك... واش رايكم في خيمارها

هي برك طلعاتو شوي