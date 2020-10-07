واش من حانوت شريت منو الشونبوا نتع الشعر ايها السيد الفاصل احم

منى كريم

منى كريم

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والله قبل ما نبدا الموضوع غي شعري عمرو كان كي شعر السيد هذا علعام مكشرد ههههه


واش نقولكم خاوتي في التسريحات نتع ااخر الزمان
واحد النهار تحكيلي صحبتي خوها كيفاه خلاها تولي تقرا
قالها ابلاكيلي شعري انت خير منروح نخسر عليها قداه
وكل يوم مش يوم وفوت... يا عيني يا عيني انا خاوتي لي والاه محففلي بولا زيرو خويا لي كبر مني بعامين دار شوية شوشة جا خويا لكبير وقرمطها ههه واش رايكم في... واش نقولو
تاخر الزمانIMG_20201007_192508_336.jpg
 
Andy_Delort

Andy_Delort

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هههههههه
سردوك هادا وين رايح بيها

ركزيلي على سلك لحرش لي فوق راسك


اممم راكي تشريلي ههه اني من جماعة لي يكبرو شعورهم بصح ماشي بزاف خخ
هو الواحد يليق يتأنق ويتنظف ويتهلا في روحو
بصح ميبالغش ..

ياك يا المكشردة​
 
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