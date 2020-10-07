واش من حانوت شريت منو الشونبوا نتع الشعر ايها السيد الفاصل احم

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
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- محل الإقامة
- بلاد ربي الواسعة
- الجنس
- أنثى
والله قبل ما نبدا الموضوع غي شعري عمرو كان كي شعر السيد هذا علعام مكشرد ههههه
واش نقولكم خاوتي في التسريحات نتع ااخر الزمان
واحد النهار تحكيلي صحبتي خوها كيفاه خلاها تولي تقرا
قالها ابلاكيلي شعري انت خير منروح نخسر عليها قداه
وكل يوم مش يوم وفوت... يا عيني يا عيني انا خاوتي لي والاه محففلي بولا زيرو خويا لي كبر مني بعامين دار شوية شوشة جا خويا لكبير وقرمطها ههه واش رايكم في... واش نقولو
تاخر الزمان
واش نقولكم خاوتي في التسريحات نتع ااخر الزمان
واحد النهار تحكيلي صحبتي خوها كيفاه خلاها تولي تقرا
قالها ابلاكيلي شعري انت خير منروح نخسر عليها قداه
وكل يوم مش يوم وفوت... يا عيني يا عيني انا خاوتي لي والاه محففلي بولا زيرو خويا لي كبر مني بعامين دار شوية شوشة جا خويا لكبير وقرمطها ههه واش رايكم في... واش نقولو
تاخر الزمان