أيامات المراهقة_ حبيت نطيح رجلة في دار وواعر ؟!!

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 843
- النقاط
- 551
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
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في واحد المومو من الايام ... كنت مراهقا ... وقتهل بديت نتعلم عفايس جدد ... منها الردجلة ... كان من بين تلك الامور ... نحب نبان واعر في دار ... نحب ندخل روطار ... كان شيخ بابا لا يأبه بتصرفاتي ... جغل حسيت بثقة تاع سيمبا ... الاحساس تاع ملك الغابة ... خاوتي صغار يرهبوني ... المهم كان احساس عظيم ... لكن مع الوقت داقتلي ... شغل كيفاش ملك الغابة ... وشيخ بابا مماديهاش فيا ...
حبيت نبان ردجلة ... يومها دخلت متأخرا وفي يدي بقايا سيجارة ... كنت قد وجدتها في شارع .. حبيت نطيح خشين امامه ... سقساني تتكيف ... شفت فيه وطلعت حاجب احد العينين ..وقلته انعم شيخ ... اعاد الكرة ... تتكيف ؟ .... أجبته مين داك برك شيخ ... اك تعرف الهم ... لم اكمل كلمة الهم حتى ... ختلني بسبرينتشه ... لم اشعر بشيء ... غير فكي السفلي لا يمكنه الصعود لفكي العلوي ...
تتكيف أه ... ردجلة ... واعر نتا !
لن انساها ما حييت
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شرح مصطلحات ردجلة = الرجلة الزائدة
سبرينتشه = صفعه او صقله
ختلني = غدرني
في واحد المومو من الايام ... كنت مراهقا ... وقتهل بديت نتعلم عفايس جدد ... منها الردجلة ... كان من بين تلك الامور ... نحب نبان واعر في دار ... نحب ندخل روطار ... كان شيخ بابا لا يأبه بتصرفاتي ... جغل حسيت بثقة تاع سيمبا ... الاحساس تاع ملك الغابة ... خاوتي صغار يرهبوني ... المهم كان احساس عظيم ... لكن مع الوقت داقتلي ... شغل كيفاش ملك الغابة ... وشيخ بابا مماديهاش فيا ...
حبيت نبان ردجلة ... يومها دخلت متأخرا وفي يدي بقايا سيجارة ... كنت قد وجدتها في شارع .. حبيت نطيح خشين امامه ... سقساني تتكيف ... شفت فيه وطلعت حاجب احد العينين ..وقلته انعم شيخ ... اعاد الكرة ... تتكيف ؟ .... أجبته مين داك برك شيخ ... اك تعرف الهم ... لم اكمل كلمة الهم حتى ... ختلني بسبرينتشه ... لم اشعر بشيء ... غير فكي السفلي لا يمكنه الصعود لفكي العلوي ...
تتكيف أه ... ردجلة ... واعر نتا !
لن انساها ما حييت
___
شرح مصطلحات ردجلة = الرجلة الزائدة
سبرينتشه = صفعه او صقله
ختلني = غدرني
تحياتي
ديلور
ديلور