أيامات المراهقة_ حبيت نطيح رجلة في دار وواعر ؟!!







السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



يعطيك الصحة على الموضوع

سرد و المصطلحات جميل

بالفعل عادة ما يعاني منها الكثير

و خاصة ادا دخل فيها تاثر بالناس لي من حولنا واش نقلك شفت شي يشبه للي ذكرته في خويا سيرتوا كي يتعمد يبدل في صوته كشغل كبار ههه

و هنا لو ناخدوا الموضوع بايجابية تكون الردجلة في الاشياء المفيدة و لي مضرنا ما ضر غيرنا عموما الموضوع في القمة

بارك الله فيك





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