أيامات المراهقة_ حبيت نطيح رجلة في دار وواعر ؟!!

Andy_Delort

Andy_Delort

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في واحد المومو من الايام ... كنت مراهقا ... وقتهل بديت نتعلم عفايس جدد ... منها الردجلة ... كان من بين تلك الامور ... نحب نبان واعر في دار ... نحب ندخل روطار ... كان شيخ بابا لا يأبه بتصرفاتي ... جغل حسيت بثقة تاع سيمبا ... الاحساس تاع ملك الغابة ... خاوتي صغار يرهبوني ... المهم كان احساس عظيم ... لكن مع الوقت داقتلي ... شغل كيفاش ملك الغابة ... وشيخ بابا مماديهاش فيا ...
حبيت نبان ردجلة ... يومها دخلت متأخرا وفي يدي بقايا سيجارة ... كنت قد وجدتها في شارع .. حبيت نطيح خشين امامه ... سقساني تتكيف ... شفت فيه وطلعت حاجب احد العينين ..وقلته انعم شيخ ... اعاد الكرة ... تتكيف ؟ .... أجبته مين داك برك شيخ ... اك تعرف الهم ... لم اكمل كلمة الهم حتى ... ختلني بسبرينتشه ... لم اشعر بشيء ... غير فكي السفلي لا يمكنه الصعود لفكي العلوي ...

تتكيف أه ... ردجلة ... واعر نتا !

لن انساها ما حييت



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شرح مصطلحات ردجلة = الرجلة الزائدة
سبرينتشه = صفعه او صقله
ختلني = غدرني

تحياتي

ديلور​
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

يعطيك الصحة على الموضوع
سرد و المصطلحات جميل
بالفعل عادة ما يعاني منها الكثير
و خاصة ادا دخل فيها تاثر بالناس لي من حولنا واش نقلك شفت شي يشبه للي ذكرته في خويا سيرتوا كي يتعمد يبدل في صوته كشغل كبار ههه
و هنا لو ناخدوا الموضوع بايجابية تكون الردجلة في الاشياء المفيدة و لي مضرنا ما ضر غيرنا عموما الموضوع في القمة
بارك الله فيك


 
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