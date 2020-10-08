اول مرة.😊😊

فقط خربشات أحاول اظهارها إلى النور بخجل لا انا بكتابة ولا بشاعرة هي فقط ترجمة لأحاسيس لم أشعر حتى بها بل ابطال روايتي الخيالية التي لم يسمع بها أحد من اختلجتهم هاته الأحاسيس.......فقدتُك، لأفقد إتجاهاتيوأقف وسط الطريق أتلفت،يمينا ويسارا، لم أجد مساري وتعبت من إلتفافيأين أجدك، لأستعيدكهائم بدونكِ وأنتِ كنتي بوصلتي في ظلامِ الفيافياراني وسط بحر،في قاربفاقد لمجدافي، أنتظر عودتكِ ككل مرة لأراكِ في آخر المطاف نورا ينقذني من إنجرافيأم أنني بغبائي/بِجُبني وبضعفيأفقدتك طريق العودة إليْ وقلبك عن نسياني في إعتكافٍألن تحني وتسامحيتعودي وتصفحيأم من حبي بدأتِ في التعافيذلك الحب، الذي أخبرتني في مرة عنهحين حاولتِ تناسي خوفك من العواصفكلمتني وقلتي"حبكَ أزهر تجاويفي"هل ذبل الزهر؟! أم إقتلعته ليصبح شعورك للكره مرادفعن نفسي لازلت وسأزالأتذكر تلك الليالعلّها تُهون عني أيام بُعدك العجافِفإن كنتِ تعافيتي لا لوم عليكِولكن أنا منكِ لا أريد التعافي....