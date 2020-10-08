اول مرة.😊😊

randa.hac
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فقط خربشات أحاول اظهارها إلى النور بخجل لا انا بكتابة ولا بشاعرة هي فقط ترجمة لأحاسيس لم أشعر حتى بها بل ابطال روايتي الخيالية التي لم يسمع بها أحد من اختلجتهم هاته الأحاسيس .......
فقدتُك، لأفقد إتجاهاتي
وأقف وسط الطريق أتلفت،
يمينا ويسارا، لم أجد مساري وتعبت من إلتفافي
أين أجدك، لأستعيدك
هائم بدونكِ وأنتِ كنتي بوصلتي في ظلامِ الفيافي
اراني وسط بحر،في قارب
فاقد لمجدافي، أنتظر عودتكِ ككل مرة لأراكِ في آخر المطاف نورا ينقذني من إنجرافي
أم أنني بغبائي/بِجُبني وبضعفي
أفقدتك طريق العودة إليْ وقلبك عن نسياني في إعتكافٍ
ألن تحني وتسامحي
تعودي وتصفحي
أم من حبي بدأتِ في التعافي
ذلك الحب، الذي أخبرتني في مرة عنه
حين حاولتِ تناسي خوفك من العواصف
كلمتني وقلتي"حبكَ أزهر تجاويفي"
هل ذبل الزهر؟! أم إقتلعته ليصبح شعورك للكره مرادف
عن نفسي لازلت وسأزال
أتذكر تلك الليال
علّها تُهون عني أيام بُعدك العجافِ
فإن كنتِ تعافيتي لا لوم عليكِ
ولكن أنا منكِ لا أريد التعافي....
فقدتُك، لأفقد إتجاهاتي
وأقف وسط الطريق أتلفت،
يمينا ويسارا، لم أجد مساري وتعبت من إلتفافي
أين أجدك، لأستعيدك
هائم بدونكِ وأنتِ كنتي بوصلتي في ظلامِ الفيافي
اراني وسط بحر،في قارب
فاقد لمجدافي، أنتظر عودتكِ ككل مرة لأراكِ في آخر المطاف نورا ينقذني من إنجرافي
أم أنني بغبائي/بِجُبني وبضعفي
أفقدتك طريق العودة إليْ وقلبك عن نسياني في إعتكافٍ
ألن تحني وتسامحي
تعودي وتصفحي
أم من حبي بدأتِ في التعافي
ذلك الحب، الذي أخبرتني في مرة عنه
حين حاولتِ تناسي خوفك من العواصف
كلمتني وقلتي"حبكَ أزهر تجاويفي"
هل ذبل الزهر؟! أم إقتلعته ليصبح شعورك للكره مرادف
عن نفسي لازلت وسأزال
أتذكر تلك الليال
علّها تُهون عني أيام بُعدك العجافِ
فإن كنتِ تعافيتي لا لوم عليكِ
ولكن أنا منكِ لا أريد التعافي....