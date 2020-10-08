جرأة لم أعهدها في نفسي 😶😊

إلى مجهول لا أعرفه ولا يعِي حتى بوجودي .إلى من أنتظره بالحلال هذه مجرد خربشات في وقت ضيق



حلمت حتى بتسامرنا ليلة تحت ضوء القمر

ومع هبوب نسمة هواء باردة يكون في حضنك إختبائي

وبليل عينيك تأسر فؤادا متيم بحبك

وأراك قمر ساطع في سمائي

كم انست بحلو كلامك

ويدي بيدك تُحَلي مُشائي

وحين مغادرتك تلمع عيني ببريق حزن

ولا يسعد قلبي سوى وعدك بتكرار لقائي