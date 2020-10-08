جديد انطلاق مهرجان شاركونا أطباقكم التقليدية -ذكرى أول نوفمبر-

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,369
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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عضوات وأعضاء وزوار منتدى الطبخ الجزائري

بمناسبة اقتراب ذكرى اول نوفمبر

فكرنا في تقديم مسابقة في صورة مهرجان لنحيي هذه

المناسبة التاريخية

العظيمة من جهة ولبعث روح المنافسة والنشاط في منتدانا من جهة أخرى


فكرة المسابقة وشروطها:


-كل واحد/ة يشارك بطبخة تقليدية من منطقتهم أو ولايتهم
مكونات بسيطة مش شرط حاجة صعبة
يا لوكان طرف كسرة اطباق تقليدية مثلا..كسكس.. شخشوخة.. بركوكس..
او نوع من الحلويات القديمة
رفيس .. روينة ..بغرير ..براج او مثقبة..

شغلوا مخاخكم شوية ;)




المهم حاجة تقليدية والمشاركة والتفاعل
كل واحدة بامكانياتها وفكرتها وابداعها الخاص

شروط المسابقة:
1 -المشاركة بطبق واحد لكل مشتركة طبخ أو حلوى حسب رغبتكن

2 - تصوير الطبق ومراحل تحضيره وكتابة الطريقة بشكل واضح ومفهوم ..عدد الصور من اربع صور فأكثر.


3-طريقة التقديم تقدموا مقدمة مبسطة عن الطبق مع ذكر ولايتكم



،من الافضل تكون في اواني تقليدية...

4 - المشاركات توضع كمواضيع مستقلة في منتدى المسابقات الخاص بالطبخ

تحت عنوان مشاركتي في مهرجان اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--

4-تنطلق المسابقة يوم 09 أكتوبر 2020 وتنتهي 07 نوفمبر 2020



الجوائز:

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