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:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2019
- المشاركات
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- محل الإقامة
- قريب من المريخ
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
أعذروني على غيابي لطال
حرقتوا قلبي صرخت ام شيماء
مكانش واحد منكم جداتوا ولا جدوا ما حكاتلوش على غولة ولا الغول
كنا كامل عرفين بالحكايات خايالية حكايات قبل النوم
اليوم الغولة والغول صارو عايشين بيناتنا وصارو حقيقة واقع حنا لجبناهم لدنيا وحنا لربيناهم باش يصبحوا غولة وغول
حكاية شيماء مش اول مرة تصرا كاين بزاف كما شيماء الله يرحمها
وكاين بزاف ابرياء اطفال وشباب ماتوا بدون ذنب والقاتل غولة أو غول
وش هو سبب لخلا القلوب تقساح لهذي درجة؟
وش هو الحل باش ترق القلوب نرجعوا مثل زمان ؟؟
أعذروني على غيابي لطال
حرقتوا قلبي صرخت ام شيماء
مكانش واحد منكم جداتوا ولا جدوا ما حكاتلوش على غولة ولا الغول
كنا كامل عرفين بالحكايات خايالية حكايات قبل النوم
اليوم الغولة والغول صارو عايشين بيناتنا وصارو حقيقة واقع حنا لجبناهم لدنيا وحنا لربيناهم باش يصبحوا غولة وغول
حكاية شيماء مش اول مرة تصرا كاين بزاف كما شيماء الله يرحمها
وكاين بزاف ابرياء اطفال وشباب ماتوا بدون ذنب والقاتل غولة أو غول
وش هو سبب لخلا القلوب تقساح لهذي درجة؟
وش هو الحل باش ترق القلوب نرجعوا مثل زمان ؟؟