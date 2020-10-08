السلام عليكمأعذروني على غيابي لطالحرقتوا قلبي صرخت ام شيماءمكانش واحد منكم جداتوا ولا جدوا ما حكاتلوش على غولة ولا الغولكنا كامل عرفين بالحكايات خايالية حكايات قبل النوماليوم الغولة والغول صارو عايشين بيناتنا وصارو حقيقة واقع حنا لجبناهم لدنيا وحنا لربيناهم باش يصبحوا غولة وغولحكاية شيماء مش اول مرة تصرا كاين بزاف كما شيماء الله يرحمهاوكاين بزاف ابرياء اطفال وشباب ماتوا بدون ذنب والقاتل غولة أو غولوش هو سبب لخلا القلوب تقساح لهذي درجة؟وش هو الحل باش ترق القلوب نرجعوا مثل زمان ؟؟