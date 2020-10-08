الغولة والغول

م

محب Google

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2019
المشاركات
41
النقاط
9
العمر
90
محل الإقامة
قريب من المريخ
الجنس
ذكر
السلام عليكم
أعذروني على غيابي لطال

حرقتوا قلبي صرخت ام شيماء 😭💔💔
مكانش واحد منكم جداتوا ولا جدوا ما حكاتلوش على غولة ولا الغول 👻👻👹👺

كنا كامل عرفين بالحكايات خايالية حكايات قبل النوم😴😴

اليوم الغولة والغول صارو عايشين بيناتنا وصارو حقيقة واقع حنا لجبناهم لدنيا وحنا لربيناهم باش يصبحوا غولة وغول😢😢😢

حكاية شيماء مش اول مرة تصرا كاين بزاف كما شيماء الله يرحمها

وكاين بزاف ابرياء اطفال وشباب ماتوا بدون ذنب والقاتل غولة أو غول

وش هو سبب لخلا القلوب تقساح لهذي درجة؟

وش هو الحل باش ترق القلوب نرجعوا مثل زمان ؟؟
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,369
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بك اخي عودة ميمونة ان شاءالله
جريمة شيماء جريمة شنيعة
والجرائم التي حدثت قبلها كالشاب الذي قتل صديقه غلطة ثم انتحر أمام الجميع اراها ايضا كارثة
لم نفهم اين الخلل هل القلوب ماتت بالفعل
ام الضغوطات توصل الشخص يتبع الشيطان
الحل انو نرجعو لديينا
ربي يهدينا ويصلح حالنا
 
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