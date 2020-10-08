Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 7,344
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
آما بعد و في هذا الموضوع
اردت ال
.
.
.
.
االترحيب ب أبناء اللمة الجدد بينا
@صمتي حكاية
@space-cowboy
@randa.hac
كان حضوركم ملفتا بمواضيع و مشاركات جميلة و راقية فـــــ
نحن سعداء بتشريفكم، فأهلاً بكم عطراً فوّاحاً ينثر شذاه في كلّ الأرجاء، وأهلاً بكم قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاق لنزفه، وكلنا أملٌ بأن تجدوا هنا، ما يسعدكم ويطيّب خاطركم، في إنتظار هطول سحبة إبداعكم، نتمنى لكم التوفيق ومزيداً من التوهج، تحيّاتي وتقديري.