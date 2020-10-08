أبناء اللمة الجدد......

كان حضوركم ملفتا بمواضيع و مشاركات جميلة و راقية فـــــ

نحن سعداء بتشريفكم، فأهلاً بكم عطراً فوّاحاً ينثر شذاه في كلّ الأرجاء، وأهلاً بكم قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاق لنزفه، وكلنا أملٌ بأن تجدوا هنا، ما يسعدكم ويطيّب خاطركم، في إنتظار هطول سحبة إبداعكم، نتمنى لكم التوفيق ومزيداً من التوهج، تحيّاتي وتقديري.