عدت بعد غياب

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو مُتميز::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,127
النقاط
2,681
العمر
20
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
مرحبا بكم احبائي اعضاء اللمة الجزائرية
عدت اليكم وانا مستحي منكم . بعد كل الاهدار الذي وجهته للمنتظى بعدما كلفت بعدت ماعلي الا ان اطلب منكم مسامحتكم ورضاكم بضيف قد كان وعاد
وماننسواش @الامين محمد والاخت @السلطانة اتمنا انكما باتم الصحة والعافية واطلب منكم عذركم ولي عودة قوية باذن
دامت اللمة لنا ودمنا لها
 
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