عدت بعد غياب

فتى من الغد
:: عضو مُتميز::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,127
- النقاط
- 2,681
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
مرحبا بكم احبائي اعضاء اللمة الجزائرية
عدت اليكم وانا مستحي منكم . بعد كل الاهدار الذي وجهته للمنتظى بعدما كلفت بعدت ماعلي الا ان اطلب منكم مسامحتكم ورضاكم بضيف قد كان وعاد
وماننسواش @الامين محمد والاخت @السلطانة اتمنا انكما باتم الصحة والعافية واطلب منكم عذركم ولي عودة قوية باذن
دامت اللمة لنا ودمنا لها
عدت اليكم وانا مستحي منكم . بعد كل الاهدار الذي وجهته للمنتظى بعدما كلفت بعدت ماعلي الا ان اطلب منكم مسامحتكم ورضاكم بضيف قد كان وعاد
وماننسواش @الامين محمد والاخت @السلطانة اتمنا انكما باتم الصحة والعافية واطلب منكم عذركم ولي عودة قوية باذن
دامت اللمة لنا ودمنا لها