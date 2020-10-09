جروح لم تنضب!!

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاتهجمعة مباركةتجربة قديمة اردت نشرهاسرت في طريقك غير مبالٍتاركا جروحا لم تنضبووقفتُ انظر لحاليأنتظر عودة من ذهبغزوت فؤادي بإحتلالٍوما على قلبي من عتبفمن غيرك شغل باليبأحاديث حبٍ عَذْبوبغزل يلهب أوصاليفيشعل وجنتاي وبالأحمر تتخضبأزهرت لُبّي الباليليصير هياميَ مستتَبْناديتني أن تعالي ولا تتعاليبوجداني لبيت الطلبورحت تسقيني حبا بالتواليوراحت طوِيّتي بالتتيُّمِ تلتهبوبعد أن كنت لك حلما بعيد المنالِتغلغلت بداخلي ثم اختفيت بلا سببوحين غرست قدمي في أوحالِكلامك وعيت أنه إلى الكذب ينتسبوما أحببتني يوما بل تعمدت إذلاليوأنا من كنت بك أشبّبْأدمنتك ولم أعي أنك ثُمالفي كأس عسل كنت منه أتشرّبْلتصبح لي داء ذو عقالٍتمكن مني وبداخلي مستربلما قيدتني وبأحبالومن جِناني كنت تنهبهل أصبتك بالمللسألتك لما لم تُجبوقفت أرثي أطلاليوما خلّفت من نُدبْوعطوب تأبى الإضمحلالوولعي بك الشفاء منه إستصعبشرح::لُبّي=داخلي،قلبيمستتب=ظاهر،واضحطويتي=وجدانيالتتيم=العشقأشبب=أتغزل،أذكر المحاسنثمال=سم منقوععقال=مرض لا شفاء منهمسترب=يجرب