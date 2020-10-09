جروح لم تنضب!!

randa.hac
:: عضو منتسِب ::
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السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته
جمعة مباركة
تجربة قديمة اردت نشرها
سرت في طريقك غير مبالٍ
تاركا جروحا لم تنضب
ووقفتُ انظر لحالي
أنتظر عودة من ذهب
غزوت فؤادي بإحتلالٍ
وما على قلبي من عتب
فمن غيرك شغل بالي
بأحاديث حبٍ عَذْب
وبغزل يلهب أوصالي
فيشعل وجنتاي وبالأحمر تتخضب
أزهرت لُبّي البالي
ليصير هياميَ مستتَبْ
ناديتني أن تعالي ولا تتعالي
بوجداني لبيت الطلب
ورحت تسقيني حبا بالتوالي
وراحت طوِيّتي بالتتيُّمِ تلتهب
وبعد أن كنت لك حلما بعيد المنالِ
تغلغلت بداخلي ثم اختفيت بلا سبب
وحين غرست قدمي في أوحالِ
كلامك وعيت أنه إلى الكذب ينتسب
وما أحببتني يوما بل تعمدت إذلالي
وأنا من كنت بك أشبّبْ
أدمنتك ولم أعي أنك ثُمال
في كأس عسل كنت منه أتشرّبْ
لتصبح لي داء ذو عقالٍ
تمكن مني وبداخلي مسترب
لما قيدتني وبأحبال
ومن جِناني كنت تنهب
هل أصبتك بالملل
سألتك لما لم تُجب
وقفت أرثي أطلالي
وما خلّفت من نُدبْ
وعطوب تأبى الإضمحلال
وولعي بك الشفاء منه إستصعب
شرح::لُبّي=داخلي،قلبي
مستتب=ظاهر،واضح
طويتي=وجداني
التتيم=العشق
أشبب=أتغزل،أذكر المحاسن
ثمال=سم منقوع
عقال=مرض لا شفاء منه
مسترب=يجرب
جمعة مباركة
تجربة قديمة اردت نشرها
سرت في طريقك غير مبالٍ
تاركا جروحا لم تنضب
ووقفتُ انظر لحالي
أنتظر عودة من ذهب
غزوت فؤادي بإحتلالٍ
وما على قلبي من عتب
فمن غيرك شغل بالي
بأحاديث حبٍ عَذْب
وبغزل يلهب أوصالي
فيشعل وجنتاي وبالأحمر تتخضب
أزهرت لُبّي البالي
ليصير هياميَ مستتَبْ
ناديتني أن تعالي ولا تتعالي
بوجداني لبيت الطلب
ورحت تسقيني حبا بالتوالي
وراحت طوِيّتي بالتتيُّمِ تلتهب
وبعد أن كنت لك حلما بعيد المنالِ
تغلغلت بداخلي ثم اختفيت بلا سبب
وحين غرست قدمي في أوحالِ
كلامك وعيت أنه إلى الكذب ينتسب
وما أحببتني يوما بل تعمدت إذلالي
وأنا من كنت بك أشبّبْ
أدمنتك ولم أعي أنك ثُمال
في كأس عسل كنت منه أتشرّبْ
لتصبح لي داء ذو عقالٍ
تمكن مني وبداخلي مسترب
لما قيدتني وبأحبال
ومن جِناني كنت تنهب
هل أصبتك بالملل
سألتك لما لم تُجب
وقفت أرثي أطلالي
وما خلّفت من نُدبْ
وعطوب تأبى الإضمحلال
وولعي بك الشفاء منه إستصعب
شرح::لُبّي=داخلي،قلبي
مستتب=ظاهر،واضح
طويتي=وجداني
التتيم=العشق
أشبب=أتغزل،أذكر المحاسن
ثمال=سم منقوع
عقال=مرض لا شفاء منه
مسترب=يجرب