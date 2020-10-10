بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لاتنظر لشيئ من أمنياتك بنظرة (مستحيل يتحقق) زكريا قد رق عظمه وابيض شعر رأسه وامرأته عجوز عقيم، ووقف واثقا يسأله الله الولد فأعطيه ، "أمر المؤمن كله خير"، ركز على "كله" حتى حلمك غير المكتمل وأمنيتك المقطوعة ووظيفتك التي لم تجد لها طريق ورزقك المتأخر خير ،وقد تمر أوقات على الإنسان، لايعرف أين هو وكيف يمضي وماذا يقرر، لايعرف سوى أن الله يجري عليه ماكتب له منذ ولادته، فما عليه سوى أن يصبر ويرى ماكتب له في قدره، ومع الصبر ابتسامة الرضا، وكلمات الحمد والشكر، أجل كل شيئ بقدر الله وبأمر الله لابجهد الإنسان ولابتدخل آخر، فما كتبه الله لك لن يأخذه غيرك ،وإن أراد شيئا فوجد أنه قد منع منه، ماعليه سوى أن يدعو ويدعو ويدعو ،فإن الله يحب العبد اللحوح ويجب أن يسمع صوت عبده، فو الله قد يغير الله الأقدار ويصبح ماكان ممنوعا بين يديك ،كيف ومتى !لاتدري سوى أنها دعوات رفعتها بصدق وصبر شديد ودموع ذرفتها لله وحده غير مجرى القدر، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر ولن أيأيس لأن الله ربي، سأصبر وذات يوم أخبر الجميع ها قد حقق لي مرادي، سأصبر وأصبر وأبكي فرحا بعد صبري، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب.



"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"