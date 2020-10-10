🌺🍃 كيف تتعامل مع من [ أفسد/ت] حياتك 💔

انا من جرحني في حياتي هو صديق لي ايام الجامعة على ما اذكر السنة الأولى جامعي كنت في صدد التحضير للعودة إلى البيت عطلة الشتاء حزمنا أمتعتنا طلبت منه مرافقتي للسفر للرجوع إلى البيت لكن احتج قال عندي امتحان عذرته لكن بعد سمعت أنه عاد إلى بيتهم رفقة عشقيته غاضتني عمري منه مع العلم أنه لم يجتز الامتحان عاد رفقة عشقيته غاضتني. بزاف منو غضبت منه كثيرا بعد العطلة الشتوية لم يطلب حتى السماح مني بعدها وكلت امري و غير غرفتي الجامعية كي أراه مجدد معي في الغرفة لانه كان معي في الغرفة الجامعية و عرفت بعدها أن بعض الناس مصالح

بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين