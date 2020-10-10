🌺🍃 كيف تتعامل مع من [ أفسد/ت] حياتك 💔

ظل سيريالية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
- المشاركات
- 274
- النقاط
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- محل الإقامة
- المسيلة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
في حياتك تصطدم بالأشياء لم تتوقعها
لحظة حدوثها تضحك تقول لا لا أصدق
بينما تلك هي الحقيقة يكسر قلبك
من صديقتك / صديقك
من قريبك / قريبتك
من شخص عزيز عليك
من شخص يكن هو روحك
من زوجك / زوجتك
يكسر كل شيىء جميل فيك و ينبش التفكير منك الكثير
لما أنا طعنت في ظهري
لما أنا كنت محل خيانة
لما أنا من جرحت
تجد نفسك هائما كيف سأتعامل مع من أفسد حياتي
كيف سأتخطى جرحي
كيف انسى طعنة الصديق /ة
وخيانة الزوج/ة
- ماهي أسباب افساد آخرين لحياتك ؟
- كيف تتخطى جرحك [ خيانة ،غدر ، تجاهل ،فشل،]؟
أنتظر أقلامكم ومن فتحنا جرحه فليسامحني قل يا ربي يا الله يجبر قلبك
في حياتك تصطدم بالأشياء لم تتوقعها
لحظة حدوثها تضحك تقول لا لا أصدق
بينما تلك هي الحقيقة يكسر قلبك
من صديقتك / صديقك
من قريبك / قريبتك
من شخص عزيز عليك
من شخص يكن هو روحك
من زوجك / زوجتك
يكسر كل شيىء جميل فيك و ينبش التفكير منك الكثير
لما أنا طعنت في ظهري
لما أنا كنت محل خيانة
لما أنا من جرحت
تجد نفسك هائما كيف سأتعامل مع من أفسد حياتي
كيف سأتخطى جرحي
كيف انسى طعنة الصديق /ة
وخيانة الزوج/ة
- ماهي أسباب افساد آخرين لحياتك ؟
- كيف تتخطى جرحك [ خيانة ،غدر ، تجاهل ،فشل،]؟
أنتظر أقلامكم ومن فتحنا جرحه فليسامحني قل يا ربي يا الله يجبر قلبك