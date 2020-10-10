🌺🍃 كيف تتعامل مع من [ أفسد/ت] حياتك 💔

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
274
النقاط
21
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

في حياتك تصطدم بالأشياء لم تتوقعها 😯
لحظة حدوثها تضحك 😀 تقول لا لا أصدق 😣
بينما تلك هي الحقيقة 😞💔 يكسر قلبك
من صديقتك 👭/ صديقك 👬
من قريبك / قريبتك
من شخص عزيز عليك
من شخص يكن هو روحك
من زوجك👨 / زوجتك 👰


يكسر كل شيىء جميل فيك و ينبش التفكير منك الكثير ⌛💬💭

لما أنا طعنت في ظهري
لما أنا كنت محل خيانة
لما أنا من جرحت

🙍📝 تجد نفسك هائما كيف سأتعامل مع من أفسد حياتي
كيف سأتخطى جرحي

كيف انسى طعنة الصديق /ة🔪
وخيانة الزوج/ة🔥



- ماهي أسباب افساد آخرين لحياتك ؟
- كيف تتخطى جرحك [ خيانة ،غدر ، تجاهل ،فشل،]؟


أنتظر أقلامكم ومن فتحنا جرحه فليسامحني قل يا ربي يا الله يجبر قلبك 💓
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,070
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
انا من جرحني في حياتي هو صديق لي ايام الجامعة على ما اذكر السنة الأولى جامعي كنت في صدد التحضير للعودة إلى البيت عطلة الشتاء حزمنا أمتعتنا طلبت منه مرافقتي للسفر للرجوع إلى البيت لكن احتج قال عندي امتحان عذرته لكن بعد سمعت أنه عاد إلى بيتهم رفقة عشقيته غاضتني عمري منه مع العلم أنه لم يجتز الامتحان عاد رفقة عشقيته غاضتني. بزاف منو غضبت منه كثيرا بعد العطلة الشتوية لم يطلب حتى السماح مني بعدها وكلت امري و غير غرفتي الجامعية كي أراه مجدد معي في الغرفة لانه كان معي في الغرفة الجامعية و عرفت بعدها أن بعض الناس مصالح
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top