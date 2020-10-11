💔><< أصابتني سهآم الحنين <><😔



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





صباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسك





خرجتي من بين أسطري

وتنفستِ حروفي وتذوقتي حبري

فـِ كتبتُ بـِ عينيكِ قصيدة شعر

خبأتها في محجر ذاكرتي

نومتها على دفقات من خفقات حلم

نعس على نسج طيف سار في مسارب دمي

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لاينام الشعر في عينيكِ

وردا وقضية

لم يكن محض اغاني غجرية

كنتِ يا انت انتماءاً

يحتوي كل الاماسي الشتوية

ورماح طاعنات في الوغى

دون اياد اجنبية

لم يكن انتِ هوية

لم يكن انتِ اسامي اعجمية

فـَ على عينيكِ

غنى الشعر اوشالاً قصية

وعلى عينيكِ

تنمو ابداَ الف قضية





⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘

تحيات للجميع



ديلور



أحبكم مع كل التقدير

​ اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائريةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسكخرجتي من بين أسطريوتنفستِ حروفي وتذوقتي حبريفـِ كتبتُ بـِ عينيكِ قصيدة شعرخبأتها في محجر ذاكرتينومتها على دفقات من خفقات حلمنعس على نسج طيف سار في مسارب دميلاينام الشعر في عينيكِوردا وقضيةلم يكن محض اغاني غجريةكنتِ يا انت انتماءاًيحتوي كل الاماسي الشتويةورماح طاعنات في الوغىدون اياد اجنبيةلم يكن انتِ هويةلم يكن انتِ اسامي اعجميةفـَ على عينيكِغنى الشعر اوشالاً قصيةوعلى عينيكِتنمو ابداَ الف قضية⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘تحيات للجميعديلورأحبكم مع كل التقدير