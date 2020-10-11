💔><< أصابتني سهآم الحنين <><😔

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسك
خرجتي من بين أسطري
وتنفستِ حروفي وتذوقتي حبري
فـِ كتبتُ بـِ عينيكِ قصيدة شعر
خبأتها في محجر ذاكرتي
نومتها على دفقات من خفقات حلم
نعس على نسج طيف سار في مسارب دمي
/
لاينام الشعر في عينيكِ
وردا وقضية
لم يكن محض اغاني غجرية
كنتِ يا انت انتماءاً
يحتوي كل الاماسي الشتوية
ورماح طاعنات في الوغى
دون اياد اجنبية
لم يكن انتِ هوية
لم يكن انتِ اسامي اعجمية
فـَ على عينيكِ
غنى الشعر اوشالاً قصية
وعلى عينيكِ
تنمو ابداَ الف قضية
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
تحيات للجميع
ديلور
أحبكم مع كل التقدير