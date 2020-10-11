😁 عيطتلي أمي ... بشرى سارة_! الزواج !؟ 😊

على ذكر الزواج ... نهضت باكرا ... تسقهويت في قهوة عمي بوعلام .. اتصلت بي يما ... تبادلنا اطراف الحديث ... ثم قالت بصوت هادئ ... محمد ديرنالك وحدة ... حاولت تجنب الموضوع ... واخبارها ان معدتي تأملني مين داك .... فقالت هاذي قاع من ماكلة تاع برا ... يلزملك مرا ... سيريو يما ... لازم مرا باه تحبس المعدة ... مقستيهاش قع ... اخبرتها بسرعة وبصوت متوتر اني سوف أغلق الخط ... للذهاب الى المرحاض .... اغلقت الهاتف ... ليس هكذا تدار الامور ... وزاد دبرتولي وحدة ... من انتم ... راكم في بزاف ... حياتكم ولا حياتي ... ميهمش .. بصح سيريو المعدة عندها علاقة بالمرأة .. تسمى في بكري بابا كي حب يتزوج يما ... قال لباباه ... واباتاه .. ليجيبه جدي نعم بُنَي ... ليرد أبي ... حكمتني وجعة .... ااه وليدي لازم نزوجوك ...احبك امي لكن ليس هكذا فعلا تدار الامُور____تحياتيديلورديلور​