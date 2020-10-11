😁 عيطتلي أمي ... بشرى سارة_! الزواج !؟ 😊

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
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26 جويلية 2019
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
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على ذكر الزواج ... نهضت باكرا ... تسقهويت في قهوة عمي بوعلام .. اتصلت بي يما ... تبادلنا اطراف الحديث ... ثم قالت بصوت هادئ ... محمد ديرنالك وحدة ... حاولت تجنب الموضوع ... واخبارها ان معدتي تأملني مين داك .... فقالت هاذي قاع من ماكلة تاع برا ... يلزملك مرا ... سيريو يما ... لازم مرا باه تحبس المعدة ... مقستيهاش قع ... اخبرتها بسرعة وبصوت متوتر اني سوف أغلق الخط ... للذهاب الى المرحاض .... اغلقت الهاتف ... ليس هكذا تدار الامور ... وزاد دبرتولي وحدة ... من انتم ... راكم في بزاف ... حياتكم ولا حياتي ... ميهمش .. بصح سيريو المعدة عندها علاقة بالمرأة .. تسمى في بكري بابا كي حب يتزوج يما ... قال لباباه ... واباتاه .. ليجيبه جدي نعم بُنَي ... ليرد أبي ... حكمتني وجعة .... ااه وليدي لازم نزوجوك ...
احبك امي لكن ليس هكذا فعلا تدار الامُور


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تحياتي

ديلور ☘

ديلور​
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
بلاد ربي الواسعة
الجنس
أنثى
وا واه مسكين واش دبرتلك مرأة ملاهي انا خاوتي قاتلهم دبرو وحدكم عييت وانا نحوس هههه والله متحبس حتاه تزوجهالك اسألني انا انا لي عاقبة على راسي هكذا امور
 
space-cowboy

space-cowboy

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 سبتمبر 2020
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محل الإقامة
باريس
الجنس
ذكر
جربت تلميح آلام البطن مع امي وقلت لها : امّا...كرشي راها توجعني. فأجابتني "اشرب spasfon ولا تبغي نديرك الزعتر؟"
 
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