😆أيمات المراهقة_ الرجلة الزائدة_البنت المتجلببة ! 😏

في سن المراهقة ... تحديدا كي غلاض صوتي ... أيمات الردجلة .... حيث كنا ندرس فا ليسي ... كانت تدرس معنا ابنت أخينا ... متجلببة هي الأخيرة .... تجلس في الصف الاول حذا المكتب ... كانت تبان رطية بزاف ... يداها ملساء ... لا تضع المساحيق ... تبان رزينة فوق الحد ... لا تتكلم مع أحد ... لاكون صادقا كانت تثير اعجابي ... هممت عدت مرات بمحاولة التكلم معها .... لكن الأمر كان أشبه la mission impossible ... في احد المرات كانت خارجة من ليسي فقام احد بمضايقتها ... فذهبت إليه ... واش خو دعها وشأنها ... لينتهي بي المطاف بأخذ العديد من السبرينشات ... لم تشكرني على المحاولة ... قامت بجلب ابيها ليشكرني على الوقوف معها بطريقته الخاصة ... لن انسى ذالك 150سبرينشة في يومان ... أخينا مش هكذا ... انا نهيت عن المنكر ... الردجلة ... شا داك ... يا رطية تخلاص عليك بلواعرة...العبرة : لا تضع نفسك في مواقف بايخة ...