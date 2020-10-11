في ضيافة خيمة فرغ واش في قلبك

محب Google
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 50
- النقاط
- 9
- العمر
- 90
- محل الإقامة
- قريب من المريخ
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في ضيافة خيمتنا كاس اتاي مكشكش ومنعنع ولا قهوة كما حبها خاطرك ومعاها المقبلات من صنع الشاطرات
وتعرفهم بنات المنتدى كل صبع بصنعة
وإذا حبيت تفطر اطباقنا من كل ولاية وسئلهم في قسم طبخ
تعرفني وش نقصد
منتدانا من قلب الجزائر ومن كل ولاية مراية وتشوف فيها روحك
في كل قسم فن وفنانين وفي كل قسم إبداع ومبدعين
بلا ما ننسى المشاغبات والمشاغبين بضلهم الخفيف وروحهم المرحة إنحوا على الخاطر ويفرحوا القلب
بعد هذي المقدمة ونتمنى ماكنتش طويلة ومملة
نعرض كامل الأعضاء الدعوة للكل للأعضاء القدامى والجدد دعوة مفتوحة بدون استثناء فرغ وش في قلبك اهدر واش تحب باللهجة لتحبها برك القاعدة حريتك تتوقف عد حرية الآخر هههههههه
كل واحد يختار ضيفوا وسألوا أو يختار من دار فيه الخير ويشكروا ولا يختار من أخطأ في حقوا وعتذرلوا
أو يستضيف عضواً قديم ويسألوا على ذكراياتوا في المنتدى
انا ماشي جورج القرداحي ولا هذي حصة المسامح كريم
هذا منتدى اللمة الجزائري وهذي خيمة الجزائريين والعرب
اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم جميعا من محبكم محب قوقل
في ضيافة خيمتنا كاس اتاي مكشكش ومنعنع ولا قهوة كما حبها خاطرك ومعاها المقبلات من صنع الشاطرات
وتعرفهم بنات المنتدى كل صبع بصنعة
وإذا حبيت تفطر اطباقنا من كل ولاية وسئلهم في قسم طبخ
تعرفني وش نقصد
منتدانا من قلب الجزائر ومن كل ولاية مراية وتشوف فيها روحك
في كل قسم فن وفنانين وفي كل قسم إبداع ومبدعين
بلا ما ننسى المشاغبات والمشاغبين بضلهم الخفيف وروحهم المرحة إنحوا على الخاطر ويفرحوا القلب
بعد هذي المقدمة ونتمنى ماكنتش طويلة ومملة
نعرض كامل الأعضاء الدعوة للكل للأعضاء القدامى والجدد دعوة مفتوحة بدون استثناء فرغ وش في قلبك اهدر واش تحب باللهجة لتحبها برك القاعدة حريتك تتوقف عد حرية الآخر هههههههه
كل واحد يختار ضيفوا وسألوا أو يختار من دار فيه الخير ويشكروا ولا يختار من أخطأ في حقوا وعتذرلوا
أو يستضيف عضواً قديم ويسألوا على ذكراياتوا في المنتدى
انا ماشي جورج القرداحي ولا هذي حصة المسامح كريم
هذا منتدى اللمة الجزائري وهذي خيمة الجزائريين والعرب
اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم جميعا من محبكم محب قوقل