في ضيافة خيمة فرغ واش في قلبك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهفي ضيافة خيمتنا كاس اتاي مكشكشومنعنع ولا قهوة كما حبها خاطركومعاها المقبلاتمن صنع الشاطراتوتعرفهم بنات المنتدى كل صبع بصنعةوإذا حبيت تفطر اطباقنا من كل ولاية وسئلهم في قسم طبختعرفني وش نقصدمنتدانا من قلب الجزائر ومن كل ولاية مراية وتشوف فيها روحكفي كل قسم فن وفنانين وفي كل قسم إبداع ومبدعينبلا ما ننسى المشاغبات والمشاغبين بضلهم الخفيف وروحهم المرحة إنحوا على الخاطر ويفرحوا القلببعد هذي المقدمة ونتمنى ماكنتش طويلة ومملةنعرض كامل الأعضاء الدعوة للكل للأعضاء القدامى والجدد دعوة مفتوحة بدون استثناء فرغ وش في قلبك اهدر واش تحب باللهجة لتحبها برك القاعدة حريتك تتوقف عد حرية الآخر ههههههههكل واحد يختار ضيفوا وسألوا أو يختار من دار فيه الخير ويشكروا ولا يختار من أخطأ في حقوا وعتذرلواأو يستضيف عضواً قديم ويسألوا على ذكراياتوا في المنتدىانا ماشي جورج القرداحي ولا هذي حصة المسامح كريمهذا منتدى اللمة الجزائري وهذي خيمة الجزائريين والعرباهلا وسهلا بكم تحياتي لكم جميعا من محبكم محب قوقل