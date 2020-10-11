مشاركتى في مسابقة مهرجان الاطباق التقليدية ~ذكرى اول نوفمبر~

آلَسًےـلَآمِےـ عَےـلَيّےكےـمِےـ وُرَحًےـمِےـة آلَلَهےـِ وُبّےـرَكےـآتُےـهےـِ



ڷمُٱوٌﻲﻲڹ ڷمُٱوٌﻲٱټ ٱڛعُد ٱڷڷهْ ٱوٌڦٱټڲمُ

ٱوٌڷ مُڜٱږڲةّ ڣﻲ ٱڷمُهْږٱﭳٱڹ

ڹږـحٻ ٻﻲڲمُ ﭳمُﻲعُٱٱ

مُڹوٌږﻲڹ



تابعوو معايا وٌإنِ شُآءآلَلَهّ تٌکْوٌنِ آلََوٌٌصّفُةّ خِفُيَفُةّ عٌلَيَکْمً



آلَمًکْوٌنِآتٌ: رآحً نِشُآرکْکْمً وٌٌصّفُةّ آلَخِفُآفُتابعوو معايا وٌإنِ شُآءآلَلَهّ تٌکْوٌنِ آلََوٌٌصّفُةّ خِفُيَفُةّ عٌلَيَکْمًآلَمًکْوٌنِآتٌ:

وهاهو الشكل النهائي

ان شاءالله

استمتعتوا بالموضوع

وفققكم الله

الى ملتقي اخر باذن الله

ثًلَآثًةّ کْيَلَآتٌيَعٌنِﮯ زٍوٌجّ دٍقُيَقُ رطِبً وٌوٌحًةّ فُريَنِةّمًلَحً وٌنِطِمً بًًآلََلََمًًآءشُکْلَتٌ کْرآتٌ بًهّآذِ آلَحًجّمًخِلَيَتٌهّآ رتٌآحًتٌ مًرةّ ثًآنِيَةّ مًدٍةّ عٌلَﮯ آلَآقُلَ 15 دٍقُيَقُةّوٌجّيَتٌ بًدٍيَتٌ نِحًلَذِوٌبًتٌ شُوٌﮯ زٍبًدٍةّ مًعٌ زٍيَتٌ وٌبًدٍيَتٌ نِحًلَ بًيَهّآنِطِوٌيَ آلَآطِرآفُ وٌنِنِعٌآوٌدٍ نِطِوٌيَ آلَلَﮯ نِقُآوٌنِِتٌٌحًًصّلَ عٌلَﮯ شُکْلَ مًربًعٌنِِوٌٌآصّلَ کْلَ آلَکْرآتٌ وٌوٌيَکْوٌنِوٌآ رتٌآحًوٌوٌ آلَوٌآلَﮯ نِبًدٍآ نِحًلَ يَعٌنِﮯ نِکْبًر آلَمًربًعٌ بًآهّ نِطِيَبًوٌوٌنِحًطِ فُوٌقُ نِآر مًتٌوٌسِطِةّ حًتٌﮯ تٌنِشُفُوٌنِقُلَبًوٌطِآبًتٌ