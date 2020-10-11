مشاركتى في مسابقة مهرجان الاطباق التقليدية ~ذكرى اول نوفمبر~

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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آلَسًےـلَآمِےـ عَےـلَيّےكےـمِےـ وُرَحًےـمِےـة آلَلَهےـِ وُبّےـرَكےـآتُےـهےـِ
ڷمُٱوٌﻲﻲڹ ڷمُٱوٌﻲٱټ ٱڛعُد ٱڷڷهْ ٱوٌڦٱټڲمُ
ٱوٌڷ مُڜٱږڲةّ ڣﻲ ٱڷمُهْږٱﭳٱڹ
ڹږـحٻ ٻﻲڲمُ ﭳمُﻲعُٱٱ
مُڹوٌږﻲڹ
رآحً نِشُآرکْکْمً وٌٌصّفُةّ آلَخِفُآفُ
تابعوو معايا وٌإنِ شُآءآلَلَهّ تٌکْوٌنِ آلََوٌٌصّفُةّ خِفُيَفُةّ عٌلَيَکْمً
آلَمًکْوٌنِآتٌ:
ثًلَآثًةّ کْيَلَآتٌ
يَعٌنِﮯ زٍوٌجّ دٍقُيَقُ رطِبً وٌوٌحًةّ فُريَنِةّ
مًلَحً وٌنِطِمً بًًآلََلََمًًآء
بًعٌدٍ عٌجّنِ لَمًدٍةّ مًلَيَحًةّ تٌٌحًًصّلَتٌ عٌلَﮯعٌجّيَنِةّ طِريَةّ وٌٌسِهّلَةّ آلََآسِتٌعٌمًآلَ
شُکْلَتٌ کْرآتٌ بًهّآذِ آلَحًجّمً
خِلَيَتٌهّآ رتٌآحًتٌ مًرةّ ثًآنِيَةّ مًدٍةّ عٌلَﮯ آلَآقُلَ 15 دٍقُيَقُةّ
وٌجّيَتٌ بًدٍيَتٌ نِحًلَ
ذِوٌبًتٌ شُوٌﮯ زٍبًدٍةّ مًعٌ زٍيَتٌ وٌبًدٍيَتٌ نِحًلَ بًيَهّآ
نِطِوٌيَ آلَآطِرآفُ وٌنِنِعٌآوٌدٍ نِطِوٌيَ آلَلَﮯ نِقُآوٌ
نِِتٌٌحًًصّلَ عٌلَﮯ شُکْلَ مًربًعٌ
نِِوٌٌآصّلَ کْلَ آلَکْرآتٌ وٌوٌيَکْوٌنِوٌآ رتٌآحًوٌوٌ آلَوٌآلَﮯ نِبًدٍآ نِحًلَ يَعٌنِﮯ نِکْبًر آلَمًربًعٌ بًآهّ نِطِيَبًوٌوٌ
نِحًطِ فُوٌقُ نِآر مًتٌوٌسِطِةّ حًتٌﮯ تٌنِشُفُ
وٌنِقُلَبً
وٌطِآبًتٌ
وهاهو الشكل النهائي
إنِ شُآء آلَلَهّ يَعٌجّبًوٌکْمً
ان شاءالله
استمتعتوا بالموضوع
وفققكم الله
الى ملتقي اخر باذن الله
ڷمُٱوٌﻲﻲڹ ڷمُٱوٌﻲٱټ ٱڛعُد ٱڷڷهْ ٱوٌڦٱټڲمُ
ٱوٌڷ مُڜٱږڲةّ ڣﻲ ٱڷمُهْږٱﭳٱڹ
ڹږـحٻ ٻﻲڲمُ ﭳمُﻲعُٱٱ
مُڹوٌږﻲڹ
رآحً نِشُآرکْکْمً وٌٌصّفُةّ آلَخِفُآفُ
تابعوو معايا وٌإنِ شُآءآلَلَهّ تٌکْوٌنِ آلََوٌٌصّفُةّ خِفُيَفُةّ عٌلَيَکْمً
آلَمًکْوٌنِآتٌ:
ثًلَآثًةّ کْيَلَآتٌ
يَعٌنِﮯ زٍوٌجّ دٍقُيَقُ رطِبً وٌوٌحًةّ فُريَنِةّ
مًلَحً وٌنِطِمً بًًآلََلََمًًآء
بًعٌدٍ عٌجّنِ لَمًدٍةّ مًلَيَحًةّ تٌٌحًًصّلَتٌ عٌلَﮯعٌجّيَنِةّ طِريَةّ وٌٌسِهّلَةّ آلََآسِتٌعٌمًآلَ
شُکْلَتٌ کْرآتٌ بًهّآذِ آلَحًجّمً
خِلَيَتٌهّآ رتٌآحًتٌ مًرةّ ثًآنِيَةّ مًدٍةّ عٌلَﮯ آلَآقُلَ 15 دٍقُيَقُةّ
وٌجّيَتٌ بًدٍيَتٌ نِحًلَ
ذِوٌبًتٌ شُوٌﮯ زٍبًدٍةّ مًعٌ زٍيَتٌ وٌبًدٍيَتٌ نِحًلَ بًيَهّآ
نِطِوٌيَ آلَآطِرآفُ وٌنِنِعٌآوٌدٍ نِطِوٌيَ آلَلَﮯ نِقُآوٌ
نِِتٌٌحًًصّلَ عٌلَﮯ شُکْلَ مًربًعٌ
نِِوٌٌآصّلَ کْلَ آلَکْرآتٌ وٌوٌيَکْوٌنِوٌآ رتٌآحًوٌوٌ آلَوٌآلَﮯ نِبًدٍآ نِحًلَ يَعٌنِﮯ نِکْبًر آلَمًربًعٌ بًآهّ نِطِيَبًوٌوٌ
نِحًطِ فُوٌقُ نِآر مًتٌوٌسِطِةّ حًتٌﮯ تٌنِشُفُ
وٌنِقُلَبً
وٌطِآبًتٌ
وهاهو الشكل النهائي
إنِ شُآء آلَلَهّ يَعٌجّبًوٌکْمً
ان شاءالله
استمتعتوا بالموضوع
وفققكم الله
الى ملتقي اخر باذن الله