

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمدالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



المعروف المقصود هنا: صنائع المعروفالمعروف المقصود هنا:

هو فعل الخير وإسداؤه للعباد ،سواء كان هذا الخير مالا كالصدقة والإطعام وسقاية الماء، وسداد الديون، أو جاها كما في الإصلاح بين المتهاجرين ،والشفعة وبذل الجاه، أو علما، أوسائر المصالح التي يحتاجها الناس ،كحسن المعاملة، وإماطة الأذى وعيادة المرضى وو.. ،

المعروف باختصار هو:

كل مايستحسنه الشرع ،وخص الإصلاح لشرفه،

قال الله تعالى في كتابه:

"ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"

فقوله:

"وافعلوا الخير"

أمر يشمل كل خير ،

"لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"

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"واحسنوا إن الله يحب المحسنين"،

قال الشاعر:

ولم أر كالمعروف ،أما مذاقه فحلو وأما لونه فهو جميل،

ثمرات المعروف

قال صلى الله عليه وسلم: ثمرات المعروفقال صلى الله عليه وسلم:

"صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب ،وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف"رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني،

قال ابن عباس:

صاحب المعروف لايقع وإن وقع وجد متكأ،

ثمرات المعروف ثمرات المعروف

صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا

دخول الجنة:

مغفرةالذنوب والنجاة من عذاب وأهوال الآخرة،

الأدلة:

صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم:

"من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة"،ابن ماجة

،دخول الجنة:قال صلى الله عليه وسلم :

"إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ،وإن أول أهل الجنة دخولا أهل المعروف"،الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع.