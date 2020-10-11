أقوى قائمة تشهدها مجلس إدارة شعبة المستوردين منذ سنوات

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
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انضمام السويدي يحسم الجولة لصالح قائمة المستقبل
كشفت المؤشرات شبه النهائية لتوجهات الناخبين في انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجارى ، إلى اكتساح قائمة المستقبل وخاصة بعد تأكد إنضمام الاستاذ محمد صادق السويدي إلى قائمة المستقبل والتي استطاعت من خلال برنامجها الانتخابي الطموح والواقعي أن تحظى بثقة الناخبين في الانتخابات مؤكدين أن القائمة تجمع ما بين الخبرة بالقطاع والشباب ومليئة بالكفاءات فى جميع المجالات.
للمزيد من التفاصيل زورو موقعنا : alexgate.com
كشفت المؤشرات شبه النهائية لتوجهات الناخبين في انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجارى ، إلى اكتساح قائمة المستقبل وخاصة بعد تأكد إنضمام الاستاذ محمد صادق السويدي إلى قائمة المستقبل والتي استطاعت من خلال برنامجها الانتخابي الطموح والواقعي أن تحظى بثقة الناخبين في الانتخابات مؤكدين أن القائمة تجمع ما بين الخبرة بالقطاع والشباب ومليئة بالكفاءات فى جميع المجالات.
للمزيد من التفاصيل زورو موقعنا : alexgate.com