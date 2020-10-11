مدينة درو الفرنسية

في الصيف الماضي كانت عندي دورة تدريبية في هذه المدينة الزهرية التي سحرتني بعمرانها القديم ومساحاتها الخضراء وقنواتها المائية. اهلها طيبون والواقع أن جميع بني البشر يبدون طيبين مقارنة باهل باريس.