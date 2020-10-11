مدينة درو الفرنسية

space-cowboy
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 63
- النقاط
- 3
- العمر
- 37
- محل الإقامة
- باريس
- الجنس
- ذكر
شكرا جزيلا على مشاركتنا هدا الجمال وهاته التحف المعمارية الجميلةفي الصيف الماضي كانت عندي دورة تدريبية في هذه المدينة الزهرية التي سحرتني بعمرانها القديم ومساحاتها الخضراء وقنواتها المائية. اهلها طيبون والواقع أن جميع بني البشر يبدون طيبين مقارنة باهل باريس.
مشاهدة المرفق 128723
مشاهدة المرفق 128719
مشاهدة المرفق 128733
مشاهدة المرفق 128730
مشاهدة المرفق 128728
مشاهدة المرفق 128727
مشاهدة المرفق 128729
مشاهدة المرفق 128725
مشاهدة المرفق 128726
مشاهدة المرفق 128720
مشاهدة المرفق 128724
مشاهدة المرفق 128721
مشاهدة المرفق 128732
مشاهدة المرفق 128722
مشاهدة المرفق 128731