مدينة درو الفرنسية

space-cowboy

space-cowboy

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 سبتمبر 2020
المشاركات
63
النقاط
3
العمر
37
محل الإقامة
باريس
الجنس
ذكر
في الصيف الماضي كانت عندي دورة تدريبية في هذه المدينة الزهرية التي سحرتني بعمرانها القديم ومساحاتها الخضراء وقنواتها المائية. اهلها طيبون والواقع أن جميع بني البشر يبدون طيبين مقارنة باهل باريس.




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Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,164
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال space-cowboy:
في الصيف الماضي كانت عندي دورة تدريبية في هذه المدينة الزهرية التي سحرتني بعمرانها القديم ومساحاتها الخضراء وقنواتها المائية. اهلها طيبون والواقع أن جميع بني البشر يبدون طيبين مقارنة باهل باريس.

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شكرا جزيلا على مشاركتنا هدا الجمال وهاته التحف المعمارية الجميلة

ننتظر المزيد من ابداعك

تحياتي الخالصة اخي
 
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