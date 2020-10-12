😊لا تحزن أنها حياتك وهي تجربتك وهي اختيارك! امضي في طريقك😇

هنا أرواح تعني لي الكثير ..

احبها صمتا" وادعو لها سرا"..

لا أحد من حولي يعلم بها

سوى ذلك القلم و تلك الورقة ..

لا تحزن ♡♡

لا تبرر لأحد شيئاً ‘ وإن لم تكن أخطأت في حقه ‘ من لا يريدك في حياته سوف يبعدك وإن قدمت له كل فروض الولاء والطاعة..

أحسن إلي نفسك وأكرمها... وليكن البديل الذي تبحث عنه هو نفسك..

أنشغل بتطويرها وإن أستطعت سافر وتعرف على بلدان آخري ...

وإن لم تستطع فقم بأي نشاط يشغلك عن التفكير السلبي ..



أتغمس ...

نعم أتغمس في أي شئ تحبه ‘ طالما لا يغضب الله تعالى ...

أكتب عن تجربتك الفاشلة ‘ فإفراغ الهم في الورق يريح النفس ويساعد على التفكير السليم لا تلتمس تعاطف أحد ... فأنت لست بحاجة إلي ذلك ...

إستثمر قوتك الذي وهبها الله تعالى لك والتي هي بداخلك كالمارد ... يحتاج إلي إذن منك ليخرج ...



إنها إرادتك ...

نعم ‘ إرادتك هي البديل ..

لا تحمل نفسك رهينه لأمزجة البشر ..

قيمتك لا يحددها إنسان ... قيمتك أنت من تحددها برؤيتك لنفسك ‘

كن قوياً ... كن صديقاً لنفسك ...

إن لم تكن كافياً لهم ... فكن كافياً بعد الله تعالى لنفسك ...​

ديلور​