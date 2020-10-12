فـــن الـجـلوس عـلــى الأرض (نوستالجيا)

نعتقد احياناً أننا لم نوفق في اتقاط بعض الصور لأننا لا نرى فيها أي وجه ،وبعد مضي بضعة عقود نرى أن هذه الصور نفسها اكتسبت قيمة مُعبرة عن حميمية ناذرة في الوقت الحاضر. فن الجلوس على الأرض بوضعية حرة ومريحة ، جالسا او مضطجعاً، بحذائك أو حافي القدمين ، على السجادة أو بملامسة الأرض مباشرة ، أو نصف-نصف ، يبقى الأمر اختيارا شخصياً.



نشاهد هنا ثلاثة أنواع من السجاد: بالأصفر سجادة الحلفا ، بوشراوط (السجادة الملونة المصنوعة من قطع الملابس المستعملة) ، الجربية (مصنوعة من الصوف). الطفل الذي حشر انفه مع الكبار ، هو أنا في حجر عمي (إذا قمتم بعمل زوم X20 ، يمكنك ملاحظة أنني لم اكن البس حفاظة ، امزح فقط).

صورة أخرى مُعبرة عن الgo3da حول الميدا (المائدة ام ثلاث ارجل). لاحظوا القط أسفلها. في الجزء السفلي من الماريو (الخزانة) يمكن رؤية طبق من الخبز المقدس. مد ساقيك كيف تشاء ، واحرص على أن لا تسكب لبريق (الإبريق) ، وتبادل اطراف الحديث مرتشفا قهوة سوداء. كل حواسك شغالة ومستنفرة ولا يوجد تلفاز لسرقة انتباهك.