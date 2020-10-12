جيت نفتحلكم قلبيراني..راح نطرطقالمهمدخل ابي كالعادة من بعد ما راح للسوق دخل معاهالخبز والحليب و كثيير من الفاكهة هذا بنان هذا تفاح هذاعنب وعصائر وما الى ذلكقتلو هذي الفاكية اكل علاهقالي جاي واحد صاحبيقتلو ياك وحدوقالها اتهناي ويجي العشوةبصح انا شميتهاوكان حدسي في محلهايا كنت نمشط في كشود بنت اختيصونا تليفونو وكان صاحبو لي راه جاي وحدوايا من بعد مدة قليلة ويدخلو عليا زوج نساءهههه والله غي شميتها .... ايا اختي كانت طيب في لفريةكي دخلو هي كانت تتحارب مع الزيت المهم واش نقولكمخرجت هكذاك هازت السينية والمغرف هههههي شافتهم وهي دارت عملية فرارهههه هذا اكل ابي انا نتبسم في وجها وهي راها غي تتصفح فيا دقول سلعة حكمتني من يدي وقاعدة تمسد عليها اي عمتي حركة باينةهههه ايا جات اختي قعدت معاها وانا رانيطيب لفرية حمي الشليطة .... دير القهوة دير التاياقلي اللحمودرت لحليب لبنت اختيالمهم حصلت حصلت كحلة وحدي وماجاتش انواختي تخليهم وحدهم وتجي تعاوني وهذا اكل من جراير ابيوبنت اختي راهي دير في المشاكلراني مليييحة كيما هبلتش وامي مكانتش في الدار....ايا وانتهت المعركة بفوزي بالطبع بعد تكشرد شعريوخلات عليا وذرات ايا في الاخير كي جيت نحطلهمههه ملقيتش لماعن نتع الضيافلقيتهم في الخزنة لي جاية في الصالو ولي فيها الراجل البراني ايا قعدت نعيط لاخيقاتلي عجوزو ادخلي يا بنتي راه قد باباكههه قتلها لبغا قد جديوقلت في قلبي كون ندخل يحاوزوني من الدار ايا وليت حطيت للنسا لماعن لي يصلحووالرجال كل مغرفة من زيكل طبسي من زي المهم كاارثة بمعنى الكلمة وفي الاخير شبعو وكلشي برزة الكوزينة برك لانو خاوتي لخرين معاد تغداو كل واحدمن راحقالت لعجوزة لاختي حابت نخطب هذي الطفلة كانت علياونخزر فيها ذيك الخزرةمنعرف كيفاه خرجتها ايا من بعد حشمت على روحي وتبسمت ... وقتلها خالتي مازالني نقرىايه قاتلي شحال عمرك قتلها 17نطقت لي معاها وقاتلي اختي زوجناها وعمرها 17قتلها هذيك اختك انت وانا مازلنا صغيرة ومازالني نقراقاتلي واش ديري بقرايةمجبت خبر نقتلها نطبل بيها المهم نكمل قرايتيايا هي وجها صفار وانا حشمت قلت كيفاه كبر مني توتر الجو كيما يقولو كيفاه ندير كيفاه نديررحت جبدت البيض ولخميرة ودرتلهم قرصة سفنجوالمرأة هذيك باه تقلبهالي قاتلي شكون زيد ..(حنا في عاداتنا لي تجيب طفل او تولد نديرو للي يجيو يباركو قرصة سفنج ).. ضحكت و سكت وراني غي نحكم في اعصابي....كي خرجو رحت طول لابي قتلو ياك قتلي وحدهمقالي والله ما علابالي هو قال نجي وحديوهنا عرفت بلي ستخسرو فيا الباتيسري مشحااحينهنا عييط الراجل لابي في التيليفون وقالو راهي عجبتهم بنتك الصغيرة ويحوسو يجيو يخطبوهذا ما عاد وصلو للدارهم ههه خافوني نهرب.... هههه مالاهي ابيقالو راهي تقرأوكتفي طاح من الجري وكوغير يدي مكانتش محروقة من البارح ساح عليا شوي زيتفي حد منكم عندو حل لاطرد ام النحس من بيتي يا ترى