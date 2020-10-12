شوفو واش صرالي نهار عيد ميلادي 🍰🎂😿

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
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جيت نفتحلكم قلبي
راني..راح نطرطق
المهم
دخل ابي كالعادة من بعد ما راح للسوق دخل معاه
الخبز والحليب و كثيير من الفاكهة هذا بنان هذا تفاح هذا
عنب وعصائر وما الى ذلك
قتلو هذي الفاكية اكل علاه
قالي جاي واحد صاحبي
قتلو ياك وحدو
قالها اتهناي ويجي العشوة
بصح انا شميتها
وكان حدسي في محله
ايا كنت نمشط في كشود بنت اختي
صونا تليفونو وكان صاحبو لي راه جاي وحدو
ايا من بعد مدة قليلة ويدخلو عليا زوج نساء
هههه والله غي شميتها .... ايا اختي كانت طيب في لفرية
كي دخلو هي كانت تتحارب مع الزيت المهم واش نقولكم
خرجت هكذاك هازت السينية والمغرف هههه
هي شافتهم وهي دارت عملية فرار
هههه هذا اكل ابي انا نتبسم في وجها وهي راها غي تتصفح فيا دقول سلعة حكمتني من يدي وقاعدة تمسد عليها اي عمتي حركة باينة هههه ايا جات اختي قعدت معاها وانا راني
طيب لفرية حمي الشليطة .... دير القهوة دير التاي
اقلي اللحم ودرت لحليب لبنت اختي
المهم حصلت حصلت كحلة وحدي وماجاتش انواختي تخليهم وحدهم وتجي تعاوني وهذا اكل من جراير ابي
وبنت اختي راهي دير في المشاكل
راني مليييحة كيما هبلتش وامي مكانتش في الدار
....
ايا وانتهت المعركة بفوزي بالطبع بعد تكشرد شعري
وخلات عليا وذرات ايا في الاخير كي جيت نحطلهم
ههه ملقيتش لماعن نتع الضياف لقيتهم في الخزنة لي جاية في الصالو ولي فيها الراجل البراني ايا قعدت نعيط لاخي قاتلي عجوزو ادخلي يا بنتي راه قد باباك ههه قتلها لبغا قد جدي
وقلت في قلبي كون ندخل يحاوزوني من الدار ايا وليت حطيت للنسا لماعن لي يصلحو والرجال كل مغرفة من زي
كل طبسي من زي المهم كاارثة بمعنى الكلمة وفي الاخير شبعو وكلشي برزة الكوزينة برك لانو خاوتي لخرين معاد تغداو كل واحدمن راح
قالت لعجوزة لاختي حابت نخطب هذي الطفلة كانت عليا
ونخزر فيها ذيك الخزرة منعرف كيفاه خرجتها ايا من بعد حشمت على روحي وتبسمت ... وقتلها خالتي مازالني نقرى
ايه قاتلي شحال عمرك قتلها 17نطقت لي معاها وقاتلي اختي زوجناها وعمرها 17
قتلها هذيك اختك انت وانا مازلنا صغيرة ومازالني نقرا
قاتلي واش ديري بقراية مجبت خبر نقتلها نطبل بيها المهم نكمل قرايتي ايا هي وجها صفار وانا حشمت قلت كيفاه كبر مني توتر الجو كيما يقولو كيفاه ندير كيفاه ندير
رحت جبدت البيض ولخميرة ودرتلهم قرصة سفنج
والمرأة هذيك باه تقلبهالي قاتلي شكون زيد ..(حنا في عاداتنا لي تجيب طفل او تولد نديرو للي يجيو يباركو قرصة سفنج ).. ضحكت و سكت وراني غي نحكم في اعصابي
....
كي خرجو رحت طول لابي قتلو ياك قتلي وحدهم
قالي والله ما علابالي هو قال نجي وحدي
وهنا عرفت بلي ستخسرو فيا الباتيسري مشحااحين
هنا عييط الراجل لابي في التيليفون وقالو راهي عجبتهم بنتك الصغيرة ويحوسو يجيو يخطبو هذا ما عاد وصلو للدارهم ههه خافوني نهرب .... هههه مالاهي ابي
قالو راهي تقرأ
وكتفي طاح من الجري وكوغير يدي مكانتش محروقة من البارح ساح عليا شوي زيت
في حد منكم عندو حل لاطرد ام النحس من بيتي يا ترى
راني..راح نطرطق
المهم
دخل ابي كالعادة من بعد ما راح للسوق دخل معاه
الخبز والحليب و كثيير من الفاكهة هذا بنان هذا تفاح هذا
عنب وعصائر وما الى ذلك
قتلو هذي الفاكية اكل علاه
قالي جاي واحد صاحبي
قتلو ياك وحدو
قالها اتهناي ويجي العشوة
بصح انا شميتها
وكان حدسي في محله
ايا كنت نمشط في كشود بنت اختي
صونا تليفونو وكان صاحبو لي راه جاي وحدو
ايا من بعد مدة قليلة ويدخلو عليا زوج نساء
هههه والله غي شميتها .... ايا اختي كانت طيب في لفرية
كي دخلو هي كانت تتحارب مع الزيت المهم واش نقولكم
خرجت هكذاك هازت السينية والمغرف هههه
هي شافتهم وهي دارت عملية فرار
هههه هذا اكل ابي انا نتبسم في وجها وهي راها غي تتصفح فيا دقول سلعة حكمتني من يدي وقاعدة تمسد عليها اي عمتي حركة باينة هههه ايا جات اختي قعدت معاها وانا راني
طيب لفرية حمي الشليطة .... دير القهوة دير التاي
اقلي اللحم ودرت لحليب لبنت اختي
المهم حصلت حصلت كحلة وحدي وماجاتش انواختي تخليهم وحدهم وتجي تعاوني وهذا اكل من جراير ابي
وبنت اختي راهي دير في المشاكل
راني مليييحة كيما هبلتش وامي مكانتش في الدار
....
ايا وانتهت المعركة بفوزي بالطبع بعد تكشرد شعري
وخلات عليا وذرات ايا في الاخير كي جيت نحطلهم
ههه ملقيتش لماعن نتع الضياف لقيتهم في الخزنة لي جاية في الصالو ولي فيها الراجل البراني ايا قعدت نعيط لاخي قاتلي عجوزو ادخلي يا بنتي راه قد باباك ههه قتلها لبغا قد جدي
وقلت في قلبي كون ندخل يحاوزوني من الدار ايا وليت حطيت للنسا لماعن لي يصلحو والرجال كل مغرفة من زي
كل طبسي من زي المهم كاارثة بمعنى الكلمة وفي الاخير شبعو وكلشي برزة الكوزينة برك لانو خاوتي لخرين معاد تغداو كل واحدمن راح
قالت لعجوزة لاختي حابت نخطب هذي الطفلة كانت عليا
ونخزر فيها ذيك الخزرة منعرف كيفاه خرجتها ايا من بعد حشمت على روحي وتبسمت ... وقتلها خالتي مازالني نقرى
ايه قاتلي شحال عمرك قتلها 17نطقت لي معاها وقاتلي اختي زوجناها وعمرها 17
قتلها هذيك اختك انت وانا مازلنا صغيرة ومازالني نقرا
قاتلي واش ديري بقراية مجبت خبر نقتلها نطبل بيها المهم نكمل قرايتي ايا هي وجها صفار وانا حشمت قلت كيفاه كبر مني توتر الجو كيما يقولو كيفاه ندير كيفاه ندير
رحت جبدت البيض ولخميرة ودرتلهم قرصة سفنج
والمرأة هذيك باه تقلبهالي قاتلي شكون زيد ..(حنا في عاداتنا لي تجيب طفل او تولد نديرو للي يجيو يباركو قرصة سفنج ).. ضحكت و سكت وراني غي نحكم في اعصابي
....
كي خرجو رحت طول لابي قتلو ياك قتلي وحدهم
قالي والله ما علابالي هو قال نجي وحدي
وهنا عرفت بلي ستخسرو فيا الباتيسري مشحااحين
هنا عييط الراجل لابي في التيليفون وقالو راهي عجبتهم بنتك الصغيرة ويحوسو يجيو يخطبو هذا ما عاد وصلو للدارهم ههه خافوني نهرب .... هههه مالاهي ابي
قالو راهي تقرأ
وكتفي طاح من الجري وكوغير يدي مكانتش محروقة من البارح ساح عليا شوي زيت
في حد منكم عندو حل لاطرد ام النحس من بيتي يا ترى