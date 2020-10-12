الصباحات الهادئة❤️❤️❤️❤️

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,072
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
لا أعلم إن كانت كلمة صباحات موجودة بالفعل في اللغة العربية، و لكنني أظنها خاطئة ، مع اقتراب موعد الدخول المدرسي و تحديدا بعد مرور شهرين من الدراسة تقريبا ، تبدأ الحروب الليلية و الصباحية في البيوت، فالأولى لاقتياد الأطفال نحو سرائرهم و الثانية نحو مدارسهم ، في الأولى تعد الأم عشاءها متأخرا و لا تسأل عن واجباتهم و فروضهم الا قبل نومهم هذا إن سألت، يتعشى الأطفال و عيونهم نصف مغمضة من التعب و الإرهاق ثم تجلس و هي تشاهد مسلسلاتها فتستيقظ متأخرة صباحا، فتبدأ الحرب ثانية لتجهيز الفطور و تلبيسهم و إرسالهم لمدارسهم مع الكثير من الغضب و الوعيد، و الطفل الخائف همه عقاب المدير على التأخير، بالمقابل سيدة أخرى تخصص المساء لمتابعة دروس أطفالها، و تعتذر عن الزيارات التي تطول إلى المساء، تقدم لهم وجبة العشاء مباشرة بعد صلاة المغرب، و بعد صلاة العشاء تجالسهم و تلاعبهم ثم يخلدون لنومهم باكرا، تسهر بعض الشيء ثم تخلد للنوم باكرا، كذلك تستيقظ بهدوء و توقظ أبناءها ثم تودعهم بالقبل و الأحضان و الدعوات.....
#البيت جنة🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,120
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع رائع جدا سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز دمت مبدعة كعادتك اختي بموضوعاتك القيمة التي اضافت إلى المنتدى روعة و جمالا في طرحك جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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