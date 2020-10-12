الصباحات الهادئة❤️❤️❤️❤️

لا أعلم إن كانت كلمة صباحات موجودة بالفعل في اللغة العربية، و لكنني أظنها خاطئة ، مع اقتراب موعد الدخول المدرسي و تحديدا بعد مرور شهرين من الدراسة تقريبا ، تبدأ الحروب الليلية و الصباحية في البيوت، فالأولى لاقتياد الأطفال نحو سرائرهم و الثانية نحو مدارسهم ، في الأولى تعد الأم عشاءها متأخرا و لا تسأل عن واجباتهم و فروضهم الا قبل نومهم هذا إن سألت، يتعشى الأطفال و عيونهم نصف مغمضة من التعب و الإرهاق ثم تجلس و هي تشاهد مسلسلاتها فتستيقظ متأخرة صباحا، فتبدأ الحرب ثانية لتجهيز الفطور و تلبيسهم و إرسالهم لمدارسهم مع الكثير من الغضب و الوعيد، و الطفل الخائف همه عقاب المدير على التأخير، بالمقابل سيدة أخرى تخصص المساء لمتابعة دروس أطفالها، و تعتذر عن الزيارات التي تطول إلى المساء، تقدم لهم وجبة العشاء مباشرة بعد صلاة المغرب، و بعد صلاة العشاء تجالسهم و تلاعبهم ثم يخلدون لنومهم باكرا، تسهر بعض الشيء ثم تخلد للنوم باكرا، كذلك تستيقظ بهدوء و توقظ أبناءها ثم تودعهم بالقبل و الأحضان و الدعوات.....#البيت جنة