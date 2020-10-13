إبن حيي المشحاح الجزء الثاني .. ! 🧐

على ذكر المشحاح... كلعادة رحت ستقهويت .. وخرجت من قهوة بوعلام ... اتجهت لكوسميتيك باه نفليكسي ... لاتصادف مع إبن حيي المشحاح هنالك ... ليضربني مجددا على كتفي مردداا وليد حومتي يآآه .... yeah... شكرته لأنه خطرة لي فاتت سلك كلش فلقهوة ... فأخبرني بكل ثقة تستاهل ما أكثر ... هممت بإعطاء رقم لمول الحانوت .. فليكسيت ماتيسر ... وجيت خارج ... ليناديني إبن حيي ... موح كول حاجة .. لأشير له ويدي على صدري ... لالا الحمد لله خو هذوين ستقهويت ... ليصر كول كول حاجة ... لاردد بنفس الطريقة أنني تgهمت ولا يوجد مكان في بطني ... ليردد لي مرة اخرى متحشمش !! .. ويشوف ف مول لحانوت اعطينا زوج حبات كابريز ... ومدلي حبة ... !!!واش خو ! تعرضني من تلقاء نفسك !!! حبة كابريز !!! مزالك مزير ... اواه مش هاكا ... رأيته من لتحت للفوق كأنني وزنته ثم قلت له ... بلاصتك مش هنا إبن حيي انت فري ارتيسيت ... ليبتسم ويشعر بالسرور ... ايا خليوه في نيتو ...حبة كابريز ....الجزائر الجديدة ...منيتك خو !_____شرح مصطلحات :حبة كابريز : حلوة قديمة عندما تضعها في فمك تتلاصق كل ظروسك مع بعض ...صورة للتوضيحتحياتي