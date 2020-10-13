الباك 2020 _ إبن عمتي ! تخمام الهارب 😎

فرحة الوالدين لا يعوضعها الفرح ، والله على ما اقول شهيد يوم نجاحي في شهادة البكالوريا سنة 2007 والدتي ربي يشفيها و يطول ليا في عمرها ان شاء الله بكت كثيرا من الفرحة بسبب نجاحي حتى أنها من البكاء عينها وجعتها و طلبت من والدي حفظه الله ورعاه و أطال في عمره ذبح خروف في ذلك و بالفعل رفقة عمي لانه هو قام باخباري لم انم تلك الليلة من الفرح و في نهار الموالي قمت بحفلة صغيرة رفقة عائلة الكبيرة مرفوقة بالزغاريد و الاناشيد التقليدية الأصلية الشاوية و تأثرت كثيرا بهذه الاناشيد خاصة الثورية كانت من انشاد جدتي رحمها الله فرحت بذلك

اما بنت عمتك هذا قل له ما تفعل بمعدل 9 في البكالوريا إلى اين ستوجه بعد المعدل التي وضعته السلطات مع علم أنها فرصة من ذهب بالتوفيق لبن عمتك في الباك

جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز اخي