الباك 2020 _ إبن عمتي ! تخمام الهارب 😎

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 971
- النقاط
- 551
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
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تصدافت اليوم مع إبن عمتي .... رأيته فرحا ... سألته ما بك ... قالي مسمعتش ... الباك رجعوه بمعدل9 .. قلت له ومبعد!! ... قال لي نجيبو ب 9 .... قتله ما الفائدة من ذالك ! .. ليخبرني المهم نفرحو الوالدة ..
عندك الحق يا البعبع .. سبع ماشاء الله جبلتها عمرة..
بعد 5 سنوات تلقاه يريكلامي .... شباب بطال اين العمل اين المفر !
ياك مهم تفرح الواليدة ! وشبيك خو ! متقنطش !
دير تخصص تربية دواجن ... باين من لول مفيهاش ...
جاجة زوج وكبر المشروع ... البيض حضنو نتا خو
تحياتي
تصدافت اليوم مع إبن عمتي .... رأيته فرحا ... سألته ما بك ... قالي مسمعتش ... الباك رجعوه بمعدل9 .. قلت له ومبعد!! ... قال لي نجيبو ب 9 .... قتله ما الفائدة من ذالك ! .. ليخبرني المهم نفرحو الوالدة ..
عندك الحق يا البعبع .. سبع ماشاء الله جبلتها عمرة..
بعد 5 سنوات تلقاه يريكلامي .... شباب بطال اين العمل اين المفر !
ياك مهم تفرح الواليدة ! وشبيك خو ! متقنطش !
دير تخصص تربية دواجن ... باين من لول مفيهاش ...
جاجة زوج وكبر المشروع ... البيض حضنو نتا خو
تحياتي
ديلور