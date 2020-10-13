الباك 2020 _ إبن عمتي ! تخمام الهارب 😎

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
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تصدافت اليوم مع إبن عمتي .... رأيته فرحا ... سألته ما بك ... قالي مسمعتش ... الباك رجعوه بمعدل9 .. قلت له ومبعد!! ... قال لي نجيبو ب 9 .... قتله ما الفائدة من ذالك ! .. ليخبرني المهم نفرحو الوالدة ..
عندك الحق يا البعبع .. سبع ماشاء الله جبلتها عمرة..
بعد 5 سنوات تلقاه يريكلامي .... شباب بطال اين العمل اين المفر !

ياك مهم تفرح الواليدة ! وشبيك خو ! متقنطش !
دير تخصص تربية دواجن ... باين من لول مفيهاش ...
جاجة زوج وكبر المشروع ... البيض حضنو نتا خو


تحياتي
ديلور
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
فرحة الوالدين لا يعوضعها الفرح ، والله على ما اقول شهيد يوم نجاحي في شهادة البكالوريا سنة 2007 والدتي ربي يشفيها و يطول ليا في عمرها ان شاء الله بكت كثيرا من الفرحة بسبب نجاحي حتى أنها من البكاء عينها وجعتها و طلبت من والدي حفظه الله ورعاه و أطال في عمره ذبح خروف في ذلك و بالفعل رفقة عمي لانه هو قام باخباري لم انم تلك الليلة من الفرح و في نهار الموالي قمت بحفلة صغيرة رفقة عائلة الكبيرة مرفوقة بالزغاريد و الاناشيد التقليدية الأصلية الشاوية و تأثرت كثيرا بهذه الاناشيد خاصة الثورية كانت من انشاد جدتي رحمها الله فرحت بذلك
اما بنت عمتك هذا قل له ما تفعل بمعدل 9 في البكالوريا إلى اين ستوجه بعد المعدل التي وضعته السلطات مع علم أنها فرصة من ذهب بالتوفيق لبن عمتك في الباك
جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز اخي
 
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