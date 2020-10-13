قصتي مع الفتاة التي تحب اللغة الإنجليزية ! 🤨

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اتذكر عندماكنت في ليسي ... كانت هنالك فتاة تدرس معي ... مهوسة بالغة الانجليزية بشكل مبالغ فيه ... كانت تسمي اسمها على منصة الفيس بوك آنذاك .... Careline Englend ... كل يوم وعند دخولها للقسم .. تصيح بصوت عالي ... هااااي ... هاو آر يوي ماي فراندز .... آيام فآين آند يو ... عندما اراها لا اخفيكم سرا ... كنت اشعر بالغثيان ... ... كنت نحب نطلب من الاستاذ .. المغادرة للمرحاض .. واحيان نسوطي من صور تاع ليسي ذهابا للمنزل ... منذ أيام إلتقيت بها مع ولدها ورافدة كيس من بطاطا و عدة حبات كورجليت و زرودية ... هرب عليها ولدها وهي اسقطت حبات الباطاطا أرضا ... فههمت انا وحكمت الطفل ... وقلت له بصوت عالي .. " دو نوت دو إت "

ايا شدت ولدها وزبطت وجهها !!! ... كارولين ... نتي كنتي حابة .. متزيريش وتشك ... مزالت حبة بطاطا احكميها ترا ... هنالك باص ذاهب وسط البلاد .. Go Go Go .. ...



تحياتي

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ديلور​