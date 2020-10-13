لوحة فنية ب صبيغة الجدران

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
- المشاركات
- 6,867
- النقاط
- 2,281
- العمر
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- محل الإقامة
- 20
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما انني في الاونة الاخيرة منشغلة مع دهان جدران الصالون والبلافو كسرت الروتين اليوم واستغليت الصبيغة وشوية تع لي تانت على الورق
الادوات المستعملة
صبيغة فينيل بيضاء
تانت : احمر اصفر ازرق
سشوار (مجفف الشعر)
النتيجة
....
الصور اخذتها على عجلة
بما انني في الاونة الاخيرة منشغلة مع دهان جدران الصالون والبلافو كسرت الروتين اليوم واستغليت الصبيغة وشوية تع لي تانت على الورق
الادوات المستعملة
صبيغة فينيل بيضاء
تانت : احمر اصفر ازرق
سشوار (مجفف الشعر)
النتيجة
....
الصور اخذتها على عجلة
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