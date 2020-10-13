لوحة فنية ب صبيغة الجدران

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بما انني في الاونة الاخيرة منشغلة مع دهان جدران الصالون والبلافو كسرت الروتين اليوم واستغليت الصبيغة وشوية تع لي تانت على الورق

الادوات المستعملة
صبيغة فينيل بيضاء
تانت : احمر اصفر ازرق
سشوار (مجفف الشعر)
النتيجة
....


الصور اخذتها على عجلة







 
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