لوحة فنية ب صبيغة الجدران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبما انني في الاونة الاخيرة منشغلة مع دهان جدران الصالون والبلافو كسرت الروتين اليوم واستغليت الصبيغة وشوية تع لي تانت على الورقالادوات المستعملةصبيغة فينيل بيضاءتانت : احمر اصفر ازرقسشوار (مجفف الشعر)النتيجة....الصور اخذتها على عجلة