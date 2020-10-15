حديث اليأس

إني أراك فزاعة لا تخيف الغربان



الطيور رحلت والحقول إحترقت



كوخك على تلك الهضبة تهدم



و بومة تسكن قربه تنعق الخراب



وصفير الموت يغني على الأطلال



ماذا تبقى منك غير صمت يصرخ



ماذا تبقى غير صراخ يقتله السكون



و ظلام يستحم بنار الشوق لضياء



ونور اغمض عيناه من كثرت البكاء



أملك على سكة الوقت يريد الإنتحار



أين الهروب فالماضي جاذبيته الحنين



لا مفر أنت مسجون في ميم المستحيل



مطرك لا ينزل إلى على القبور



و ورودك تتفتح وتكلم الأموات



أنت كالرواية البوليسية الغامضة



طعنت نفسك ألف طعنة وأنت نائم



ولم نجد سلاح الجريمة ولا البصمات



كل الحروب انتصار وهزيمة



إلى حربك بلا سيف كلها انهزامات



ألم يأن أن تحطم صنم الحب وتستفيق



فمعابد الحب على أبوابها يسكن شيطان



ستقدم أفراحك و روحك قربان



أفق فأحلام الهوى مزيفة



و شوارعه طويلة وحبيبك بلا عنوان



بحر بلا شاطئ و سفنٌ محطمة



وحكاية المعذبين تحكى في الأعماق



أفق كل صحاري العشاق توهان



كل الأشياء الجميل سراب في سراب



أفق و قل كان حلم وانتهى



قد سكرنا وصحونا من كأس الغرام

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تحياتي من محبكم محب قوقل​