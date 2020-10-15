زيتون فلسطين ❤️

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتعرفو انو زيتون فلسطين ما في ألذ منو؟ والله بحكي جد
يعني وقت تاكل زيتون من أرض فلسطين بأيادي فلسطينية رح تلاقي طعمها ما بيشبه أي زيتون على الأرض
مش غرور أبداً بس خيرات فلسطين وأرضها غير صدقوني!
تعو معي آخدكم مشوار حلو لحتى تشوفو حصاد الزيتون والطقوس الحلوة الاي بتعملها كل عيلة هنيك
عندهم أرض وفيها زيتون
مهمة قطف الزيتون متعبة جداً وبتاخد ايام طويلة
وطبعاً منشان يخففو العوائل عن حالهم بغنو وبيستمتعو بأيام القطاف كأنها أيام عيد أو زفاف
وأكثر أغنية مشهورة بين أهل بلدي هي
على دلعونا وعلى دلعونا
زيتون بلادي أطيب ما يكونا
... الى آخر الأغنية
وطبعاً لا يخلو الأمر من سفرة تفتح النفس وقهوة على الحطب
يتبع ..
بتعرفو انو زيتون فلسطين ما في ألذ منو؟ والله بحكي جد
يعني وقت تاكل زيتون من أرض فلسطين بأيادي فلسطينية رح تلاقي طعمها ما بيشبه أي زيتون على الأرض
مش غرور أبداً بس خيرات فلسطين وأرضها غير صدقوني!
تعو معي آخدكم مشوار حلو لحتى تشوفو حصاد الزيتون والطقوس الحلوة الاي بتعملها كل عيلة هنيك
عندهم أرض وفيها زيتون
مهمة قطف الزيتون متعبة جداً وبتاخد ايام طويلة
وطبعاً منشان يخففو العوائل عن حالهم بغنو وبيستمتعو بأيام القطاف كأنها أيام عيد أو زفاف
وأكثر أغنية مشهورة بين أهل بلدي هي
على دلعونا وعلى دلعونا
زيتون بلادي أطيب ما يكونا
... الى آخر الأغنية
وطبعاً لا يخلو الأمر من سفرة تفتح النفس وقهوة على الحطب
يتبع ..
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