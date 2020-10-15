زيتون فلسطين ❤️

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,629
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتعرفو انو زيتون فلسطين ما في ألذ منو؟ والله بحكي جد
يعني وقت تاكل زيتون من أرض فلسطين بأيادي فلسطينية رح تلاقي طعمها ما بيشبه أي زيتون على الأرض

مش غرور أبداً بس خيرات فلسطين وأرضها غير صدقوني!

تعو معي آخدكم مشوار حلو لحتى تشوفو حصاد الزيتون والطقوس الحلوة الاي بتعملها كل عيلة هنيك
عندهم أرض وفيها زيتون

6EE6D6FD-AA74-4191-A478-A089D5E5F8CC.jpeg

D0B9EE74-DEC2-42DF-B468-B9F2D85248FC.jpeg

0A3B4053-7438-4B57-98FB-73C67FBFEAE3.jpeg

93C71139-7D52-4762-9F2F-245C864D76A7.jpeg

9009BDDD-86BC-498E-BB92-B5B511AC0DA6.jpeg

55DB45CF-1810-43B5-B529-BBC75302B328.jpeg

E31FC935-49EB-4080-AA21-1A0E23BB423F.jpeg



0FB8C73C-664D-481C-B761-32E8F3D50803.jpeg

20FE4786-29F6-4618-8705-E7934F49CE2A.jpeg

F27C2DDB-8900-4CAC-943F-146DEE16AB42.jpeg

مهمة قطف الزيتون متعبة جداً وبتاخد ايام طويلة
وطبعاً منشان يخففو العوائل عن حالهم بغنو وبيستمتعو بأيام القطاف كأنها أيام عيد أو زفاف

وأكثر أغنية مشهورة بين أهل بلدي هي
على دلعونا وعلى دلعونا
زيتون بلادي أطيب ما يكونا
... الى آخر الأغنية

وطبعاً لا يخلو الأمر من سفرة تفتح النفس وقهوة على الحطب 😍😍❤

DB017B04-AB9D-4B12-B33A-AAE497F1ED57.jpeg

9A4AA4E0-E03A-407D-ABE0-BAFDBB8255AD.jpeg

56A29418-41D8-40E8-A2BB-373FCD6F60AA.jpeg

1F444A78-28EC-4384-A3D6-A437A77BFA40.jpeg

يتبع ..


 

المرفقات

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,629
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

29FEE006-067F-4891-884B-15638FFF139A.jpeg

4927E0E6-CC0C-40B4-B7BB-0ED75CACBECE.jpeg

BE8BFF24-2BE7-4D9D-A47A-D3C6D36CDF8C.jpeg

3220F01A-2347-439D-8716-2B888A788B5A.jpeg

FE173866-6068-4B4F-9541-B9EEED7F4138.jpeg

3B9B576D-E249-422D-8B7A-559DD18F43C2.jpeg

أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بهذه الجولة المتواضعة

الله يحفظ بلاد المسلمين ويرد كيد كل من اراد بها مكرا في نحره

دمتم طيبين
( يافا الحُب )




 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top