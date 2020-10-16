نكتة جزائرية هههههه هايلا

Chicobustan
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لكل من هو مكتئب اقدم لك قصة مضحكة بقلم جزائري وعقلية جزائري هه
بعد خسارة فريقه المفضل بثمانية أهداف نظر اليها ثم قال :
_ من اليوم فصاعدا لا اريد رؤية رقم ثمانية في البيت مجددا .
فقالت : وماذا عن عملك الساعة الثامنة ؟
قال : اذهب باكرا او متأخرا
فقالت : وماذا عن ثمان خبزات التي اعتدنا شراءها ؟
قال : اجعليها سبعا.
قالت : لن تكفينا
قال : اذن اجعليها عشرا .
انصرفت قليلا ثم عادت اليه
_ وماذا عن هاتفك condor L8 pro
قال : خذيه لم اعد اريده ، سأشتري غيره .
ابتسمت : انكسرت لدينا بعض الصحون والفنجانين ، فبعد ان كانت متكونة من اثني عشر قطعة اصبحت ثمان قطع ، ما رأيك في اقتناء غيرها؟
_ حسنا خذي واقتنيها ولا تنسي التخلص بشكل نهائي من القديمة .
_ أكيد يا عزيزي سأفعل ، كما اني سأعد قائمة بكل ما هو ذلك الرقم السيء لنتخلص منه ونقتني ما هو افضل ..
افعل كل هذا فقط من اجلك و من اجل سعادتك يا عزيزي
بعد خسارة فريقه المفضل بثمانية أهداف نظر اليها ثم قال :
_ من اليوم فصاعدا لا اريد رؤية رقم ثمانية في البيت مجددا .
فقالت : وماذا عن عملك الساعة الثامنة ؟
قال : اذهب باكرا او متأخرا
فقالت : وماذا عن ثمان خبزات التي اعتدنا شراءها ؟
قال : اجعليها سبعا.
قالت : لن تكفينا
قال : اذن اجعليها عشرا .
انصرفت قليلا ثم عادت اليه
_ وماذا عن هاتفك condor L8 pro
قال : خذيه لم اعد اريده ، سأشتري غيره .
ابتسمت : انكسرت لدينا بعض الصحون والفنجانين ، فبعد ان كانت متكونة من اثني عشر قطعة اصبحت ثمان قطع ، ما رأيك في اقتناء غيرها؟
_ حسنا خذي واقتنيها ولا تنسي التخلص بشكل نهائي من القديمة .
_ أكيد يا عزيزي سأفعل ، كما اني سأعد قائمة بكل ما هو ذلك الرقم السيء لنتخلص منه ونقتني ما هو افضل ..
افعل كل هذا فقط من اجلك و من اجل سعادتك يا عزيزي