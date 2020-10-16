نكتة جزائرية هههههه هايلا

لكل من هو مكتئب اقدم لك قصة مضحكة بقلم جزائري وعقلية جزائري ههبعد خسارة فريقه المفضل بثمانيةأهداف نظر اليها ثم قال :_ من اليوم فصاعدا لا اريد رؤية رقم ثمانية في البيت مجددا .فقالت : وماذا عن عملك الساعة الثامنة ؟قال : اذهب باكرا او متأخرافقالت : وماذا عن ثمان خبزات التي اعتدنا شراءها ؟قال : اجعليها سبعا.قالت : لن تكفيناقال : اذن اجعليها عشرا .انصرفت قليلا ثم عادت اليه_ وماذا عن هاتفك condor L8 proقال : خذيه لم اعد اريده ، سأشتري غيره .ابتسمت : انكسرت لدينا بعض الصحون والفنجانين ، فبعد ان كانت متكونة من اثني عشر قطعة اصبحت ثمان قطع ، ما رأيك في اقتناء غيرها؟_ حسنا خذي واقتنيها ولا تنسي التخلص بشكل نهائي من القديمة ._ أكيد يا عزيزي سأفعل ، كما اني سأعد قائمة بكل ما هو ذلك الرقم السيء لنتخلص منه ونقتني ما هو افضل ..افعل كل هذا فقط من اجلك و من اجل سعادتك يا عزيزي