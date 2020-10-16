》《 لحظات من الزمن 《 💌 》

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,029
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر


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الحمد لله وحده ..والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..

سيد الأولين والآخرين ..وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلى يوم الدين



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لحظات من الزمن

دهاليز الزمن و متهات الحياة
تبعدنا عن حقائق نعشها
نسافر بذكرياتنا
إلى أبعد الحدود
و يأخدنا الفكر
حيث أردنا
مسافات نقطعها
فيصل إحساسنا حيث كان الاشتياق
قد تكون لحظات فرح و سرور
برفقة هؤولاء بعد غياب الزمن
هي قصة رسمها القدر
و جعل من الحكاية حديث
و حدث لا ينسى
نغمات تسمع مع الفجر
و تخبرنا بما يخبؤه الزمن
لأن رحلة الحياة
هو سفر طويل
نعشه كل لحظة
و بمراحل متتالية
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تحياتي

ديلور💕




 
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