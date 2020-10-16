لحظات من الزمن



دهاليز الزمن و متهات الحياة

تبعدنا عن حقائق نعشها

نسافر بذكرياتنا

إلى أبعد الحدود

و يأخدنا الفكر

حيث أردنا

مسافات نقطعها

فيصل إحساسنا حيث كان الاشتياق

قد تكون لحظات فرح و سرور

برفقة هؤولاء بعد غياب الزمن

هي قصة رسمها القدر

و جعل من الحكاية حديث

و حدث لا ينسى

نغمات تسمع مع الفجر

و تخبرنا بما يخبؤه الزمن

لأن رحلة الحياة

هو سفر طويل

نعشه كل لحظة

و بمراحل متتالية

ديلور

الحمد لله وحده ..والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..سيد الأولين والآخرين ..وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلى يوم الدين--------------------------------------------تحياتي