Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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الحمد لله وحده ..والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..
سيد الأولين والآخرين ..وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلى يوم الدين
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لحظات من الزمن
دهاليز الزمن و متهات الحياة
تبعدنا عن حقائق نعشها
نسافر بذكرياتنا
إلى أبعد الحدود
و يأخدنا الفكر
حيث أردنا
مسافات نقطعها
فيصل إحساسنا حيث كان الاشتياق
قد تكون لحظات فرح و سرور
برفقة هؤولاء بعد غياب الزمن
هي قصة رسمها القدر
و جعل من الحكاية حديث
و حدث لا ينسى
نغمات تسمع مع الفجر
و تخبرنا بما يخبؤه الزمن
لأن رحلة الحياة
هو سفر طويل
نعشه كل لحظة
و بمراحل متتالية
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تحياتي
ديلور