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قسم الصحة والحياة
منتدى عالم الحيوانات والطيور والنباتات
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بقرة في الهند تدير طلمبة المياة وتسقي نفسها
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 24 دقيقة
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,663
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
منذ 24 دقيقة
#1
حاتم07
:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
803
النقاط
351
العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
منذ 17 دقيقة
#2
سبحان الله
لله في خلقه شؤون
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قسم الصحة والحياة
منتدى عالم الحيوانات والطيور والنباتات
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