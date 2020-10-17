عن قصة حب 💔



في منعطف الطريق قد التقيت انا وانت

....

مكثنا برهت من الزمن

...

نتسامر بينما الحشود تأتي وتذهب

...

ينظرون لنا

...

ويكملون الطريق

...

تبا ... من أنت

...

قلت في داخلي

.بينما قلت انت .. فليذهب الجميع الى الجحيم

...

اللعنة من تكون

ومن أين أتيت هكذا فجأة

...

بدون اذن

بدون ان تطرق الباب

دخلت بيتك وانت سيده

...

....

لمدة اخرى بقينا على حالنا

....

لا يتكلم احد..... دقيقة صمت من فضلكم

ايها الحشود ..

...

....

احس بقطرات تسقط على وجهي

..

مطر ..تبكي علينا السماء ... قلت لما ؟؟؟ ...

فجأة ..

تحولت ..الامطار الى فيضانات

رياح عاتية ... اقتلعت الاخضر واليابس

.....

واخذتنا معها ...

لاين ... لا أعلم!!

لننتظر ونرى ما يخبئه لنا القدر



