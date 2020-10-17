دخول مؤقت لاطمئنكم علي أختم الظل السيريالي

ظل سيريالية
:: عضو مُشارك ::
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- 27 أوت 2019
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- محل الإقامة
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سلام عليكم عايلتي ثانية مع أسف تعبت صحيا وكنت في مستشفى قلت نسترجع انفاسي واعصابي ولحقتني اشعاراتكم اسمحولي بزاف نطمنكم نجحت مي بعد معدل سمعت امور ياسر زادت عليا بروف سبور مكر فينا مدنا 1
شحال غاضتني لعبت وانا مريضة تعبت اجتهدت تخليت عن هواياتي ضغوطاتي ووووووووو امور مغدرتش نستوعبها
كانوا تجي تسجل هدف يرتطم في منصة ويرجع يخبطك
ناس لعبت تمسخرت دارت لي ميدارش اراها انوا حالفها حظ وهي فرحة
وانا شعور الذل وخذلان تمنيت ارض تنشق وتبلعني كسر ظهري
لكن
من الان وصاعدا انا تغيرت انا رح ارجع انسانة ناجحة بعيدا على التردد خوف وسواس تخمام
انا باذن الله مش حنستسلم رح نبقى نكافح منيش رح نرضى بذاك شعور لي يقسم القلب مع انوا انا جد متعبة لدرجة نفسيا جسديا لانوا مشيت وحدي وكنت ندفع في روحي وانا محطمة من الداخل
لكن اظنه تدميرا وهو تدبير
كلشي مكتوب في لوح المحفوظ لعلي تعبت في صغري عقبت بأمور لعل بعض كبار معقبوهاش الحمد الحمد لله
انا حبيت نقلكم شكرا شكرا شكرا لوقفتكم معايا لتقلاقكم عني شكرا ليكم ادعولي بخير ومتنساونيش
قررت اعتزال كل شيىء بعض منكم يظن انوا اعتزال سلبي ولكن اظنه مليح ليا نتامل في خطواتي في قراراتي ....
احبكم جميعا
اتمنى حذف موضوع بعد ثلاثة ايام
حذف محتواه نهائيا
شحال غاضتني لعبت وانا مريضة تعبت اجتهدت تخليت عن هواياتي ضغوطاتي ووووووووو امور مغدرتش نستوعبها
كانوا تجي تسجل هدف يرتطم في منصة ويرجع يخبطك
ناس لعبت تمسخرت دارت لي ميدارش اراها انوا حالفها حظ وهي فرحة
وانا شعور الذل وخذلان تمنيت ارض تنشق وتبلعني كسر ظهري
لكن
من الان وصاعدا انا تغيرت انا رح ارجع انسانة ناجحة بعيدا على التردد خوف وسواس تخمام
انا باذن الله مش حنستسلم رح نبقى نكافح منيش رح نرضى بذاك شعور لي يقسم القلب مع انوا انا جد متعبة لدرجة نفسيا جسديا لانوا مشيت وحدي وكنت ندفع في روحي وانا محطمة من الداخل
لكن اظنه تدميرا وهو تدبير
كلشي مكتوب في لوح المحفوظ لعلي تعبت في صغري عقبت بأمور لعل بعض كبار معقبوهاش الحمد الحمد لله
انا حبيت نقلكم شكرا شكرا شكرا لوقفتكم معايا لتقلاقكم عني شكرا ليكم ادعولي بخير ومتنساونيش
قررت اعتزال كل شيىء بعض منكم يظن انوا اعتزال سلبي ولكن اظنه مليح ليا نتامل في خطواتي في قراراتي ....
احبكم جميعا
اتمنى حذف موضوع بعد ثلاثة ايام
حذف محتواه نهائيا