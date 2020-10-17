دخول مؤقت لاطمئنكم علي أختم الظل السيريالي

سلام عليكم عايلتي ثانية مع أسف تعبت صحيا وكنت في مستشفى قلت نسترجع انفاسي واعصابي ولحقتني اشعاراتكم اسمحولي بزاف نطمنكم نجحت مي بعد معدل سمعت امور ياسر زادت عليا بروف سبور مكر فينا مدنا 1شحال غاضتني لعبت وانا مريضة تعبت اجتهدت تخليت عن هواياتي ضغوطاتي ووووووووو امور مغدرتش نستوعبهاكانوا تجي تسجل هدف يرتطم في منصة ويرجع يخبطكناس لعبت تمسخرت دارت لي ميدارش اراها انوا حالفها حظ وهي فرحةوانا شعور الذل وخذلان تمنيت ارض تنشق وتبلعني كسر ظهريلكنمن الان وصاعدا انا تغيرت انا رح ارجع انسانة ناجحة بعيدا على التردد خوف وسواس تخمامانا باذن الله مش حنستسلم رح نبقى نكافح منيش رح نرضى بذاك شعور لي يقسم القلب مع انوا انا جد متعبة لدرجة نفسيا جسديا لانوا مشيت وحدي وكنت ندفع في روحي وانا محطمة من الداخللكن اظنه تدميرا وهو تدبيركلشي مكتوب في لوح المحفوظ لعلي تعبت في صغري عقبت بأمور لعل بعض كبار معقبوهاش الحمد الحمد للهانا حبيت نقلكم شكرا شكرا شكرا لوقفتكم معايا لتقلاقكم عني شكرا ليكم ادعولي بخير ومتنساونيشقررت اعتزال كل شيىء بعض منكم يظن انوا اعتزال سلبي ولكن اظنه مليح ليا نتامل في خطواتي في قراراتي ....احبكم جميعااتمنى حذف موضوع بعد ثلاثة ايامحذف محتواه نهائيا