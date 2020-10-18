تزين الرجل لزوجته

بسم الله

السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة



ان جمال الزوجة و تزينها و اهتمامها بنفسها و مظهرها و نظافتها

من اسمى اسباب الود و الحب و المعاشرة الطيبة بين الزوجين

و تقصيرها في واحدة مما سبق كفيل بفتح باب الشقاق و الخلاف

او الشكوى و التظلم و الابتعاد بعد القرب

و الكره بعد الحب و النفور بعد الود

لكن يجهل كثير من الرجال او يفرط ولا يعلم ان من حقوق الزوجة على زوجها

التطيب والتجمل والتزين لها، لا في وقت الفراش فقط

بل كما يريد الزوج أن تتزين وتتطيب وتتجمل له امرأته في كل وقت

فيجب عليه هو الآخر أن يكون متطيباً متجملاً متزيناً لزوجته.

فنفس الزوجة ايضا ميال لحب النظافة و الطيب

في اللباس و الجسد

و نفسها ايضا تنفر من الروائح الكريهة و الوسخ

في اللباس و البدن



يقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي).





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