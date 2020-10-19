خاطرة صباحية + فن الرسم بالرمال





هذا الصباح ، استيقظت على تساؤلات فلسفية مثيرة للقلق. بخلاف الخطأ الجوهري المتمثل في الرغبة الشديدة في العثور على إجابة لكل شيء ، لم اعد ارى فائدة من مصارعة الوقت في السعي لمعرفة إجابة لكل تساؤل يمر على ذهني. دعونا لا نخجل من جهلنا، أن لا نخجل من أن نخطئ أو نشك في هذا الكون العظيم والفسيح باجرامه. تقترح الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار أنه لا ينبغي للإنسان أن يحاول تبديد غموض كيانه ، بل على العكس من ذلك ، عليه أن يتقبل غموضه وريبته حتى يعيش بحرية. وإذا استحوذ عليك الغرور بقدرتك الإدراكية فلتجرب قدرتك الإستيعابية لحجمك في هذا الكون البديع

ما نبحث عنه غالبًا هو السؤال المهم من أجل تخليص العقل من تدفق الأسئلة غير الضرورية والخروج من احتقان الدماغ الذي يمنعنا من العيش بطمأنينة. كيف تصنع بيتزا جيدة؟ كيف تطهي المعكرونة al dente ؟ هل يستطيع الرجل تغيير حفاضات طفله؟ ما هو الجذر المربع للعدد -2؟ لا !! لا ، لا ، لا ، ولا !! توقف عن ذلك! لنكن أكثر تواضعًا ونسأل أنفسنا السؤال الصحيح: هل أيادينا ملك لنا حقًا؟ بدأت في تحريك يدي ، أغلقتها وأطلقتها ببطء ، مثل طفل اكتشف للتو حركاته الأولى. أدركت حقيقة صاعقة. في الحقيقة ، لا املك شيئا من جسدي ! تم منحي هذه الأيدي أو إقراضها لي مدة حياتي في هذا الكون. لم أستغرق وقتًا كافيًا للتفكير في امرها أو أحمد خالقها على عطائه. بدأت بعد ذلك في عد الندوب الصغيرة على يدي: أثر خدش الأرنبة البيضاء ، إصابة إثر سقوطي على قطعة من الزجاج خلال مباراة كرة القدم، طبق انكسر على يدي أثناء غسله ، جرح أثناء إصلاح غسالة الصحون .... ندوب لن يلقي لها احد بالا ، لكن يمكنني العثور عليها ، وسأتذكر دائمًا قصة كل ندبة. أسرعت بعد ذلك للذهاب للمطبخ لإعداد قهوة كابوتشينو.



استشعرت هذا الوعي يسري في جسدي ويصل إلى كامل جهازي الحسي. أشاهد الآن إسقاط الفجر في منتصف الشقة. إنه ساحر حقًا ، فروق الضوء والألوان دقيقة. صوت الباب مثير للإنتباه، "dring" الميكروويف لا يقل إثارة للإعجاب. إذا توقفتُ عن الحركة ، يمكنني سماع الطيور تتواصل مع بعضها البعض ، غراب ، ديك ، رفرفة أجنحة حمامة ، كل تلك الديسيبلات الصغيرة تصف صوت الطبيعة الحميمي. الطيور والقوارض هي الحيوانات الوحيدة القادرة على صحبتنا في أدغال المدنية. استمعت إلى كل هذه الموسيقى وكأنها المرة الأولى التي أدركت فيها هذه الأصوات المُبهرة. الحياة كريمة وجميلة بشكل مُخيف.



السؤال الأساسي الثاني الذي يطرحه الرجل على نفسه على الأقل مرة واحدة في حياته: "من هي هذه المرأة؟" . لا يوجد سوى خيط رقيق للغاية يفصل بين هذا التساؤل وشرارة الحُبّ. كيف يحفاظ الرجل على هذه الشعلة ؟ ما العمل ؟ سأكشف لكم الوصفة مجانًا ، هي بسيطة جدًا بالمناسبة ، يحتاج الرجل دائمًا إلى إبقاء السؤال التالي حياً: "من تكون هذه المرأة؟". اسمها كسينيا سيمونوفا ، وهي فنانة موهوبة للغاية في الرسم بالرمل. إذا خانتك ادوات الرسم من فرشاة وانابيب الوان ، عليك ان تكون مرناً في الحياة وأن تتذكر أنّ يديك ، يديك الكاملتين وقليل من الرمل تكفي لصنع المُعجزات.