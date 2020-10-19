هذا ما اريده 💔

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
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باختصار
اوبدونه لا يهمني
اي شيء
باختصار اريد الكلام باختصار اريد النداء باختصار اريد التنفس باختصار
اريد اخذ قسط من الراحة
اجل هذا ما ارغب به
.....
ان اجلس امام البحر قبل ساعة من الشروق او الغروب لا يهم
ان اقذف اليه ما يحمله قلبي
ان تلامس مياهه الباردة رجلي
ان تداعب نسماته وجهي
ان ابكي واصرخ
ان اتوجع ان ....
ان ابوح له بمكنون صدري
.....
ان ارتب الفوضى التي بداخلي
...
وان اعتذر منه في النهاية
وابكي مجدا ومجدداى
كطفل صغير
اوبدونه لا يهمني
اي شيء
باختصار اريد الكلام باختصار اريد النداء باختصار اريد التنفس باختصار
اريد اخذ قسط من الراحة
اجل هذا ما ارغب به
.....
ان اجلس امام البحر قبل ساعة من الشروق او الغروب لا يهم
ان اقذف اليه ما يحمله قلبي
ان تلامس مياهه الباردة رجلي
ان تداعب نسماته وجهي
ان ابكي واصرخ
ان اتوجع ان ....
ان ابوح له بمكنون صدري
.....
ان ارتب الفوضى التي بداخلي
...
وان اعتذر منه في النهاية
وابكي مجدا ومجدداى
كطفل صغير