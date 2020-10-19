هذا ما اريده 💔

م

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
418
النقاط
21
محل الإقامة
في اللامكان
الجنس
أنثى
باختصار
اوبدونه لا يهمني
اي شيء
باختصار اريد الكلام باختصار اريد النداء باختصار اريد التنفس باختصار
اريد اخذ قسط من الراحة
اجل هذا ما ارغب به
.....
ان اجلس امام البحر قبل ساعة من الشروق او الغروب لا يهم
ان اقذف اليه ما يحمله قلبي
ان تلامس مياهه الباردة رجلي
ان تداعب نسماته وجهي
ان ابكي واصرخ
ان اتوجع ان ....
ان ابوح له بمكنون صدري

.....
ان ارتب الفوضى التي بداخلي
...
وان اعتذر منه في النهاية
وابكي مجدا ومجدداى
كطفل صغير 💔
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,284
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ذهب مرصعة بالماس بورك فيك اختي الكريمه على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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