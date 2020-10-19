هذا ما اريده 💔

باختصاراوبدونه لا يهمنياي شيءباختصار اريد الكلام باختصار اريد النداء باختصار اريد التنفس باختصاراريد اخذ قسط من الراحةاجل هذا ما ارغب به.....ان اجلس امام البحر قبل ساعة من الشروق او الغروب لا يهمان اقذف اليه ما يحمله قلبيان تلامس مياهه الباردة رجليان تداعب نسماته وجهيان ابكي واصرخان اتوجع ان ....ان ابوح له بمكنون صدري.....ان ارتب الفوضى التي بداخلي...وان اعتذر منه في النهايةوابكي مجدا ومجدداىكطفل صغير