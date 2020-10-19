السلام عليكم😇

م

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
417
النقاط
21
محل الإقامة
في اللامكان
الجنس
أنثى
السلام عليكم احبتي
كنت سأنسحب بهدوء
لكن اردت توديعكم
قبل ذهابي قد اعود يوما ما وقد لا اعود
...
لا اعلم هه ظننت ان الحياة ابتسمت في وجهي
لاجدها ابتسامة صفراء تلتها سخرية مريرة
وضربة قاضية
على كل ... عندي رب في السماء يقول للشيء كن فيكون
ساحاول النهوض من جديد قد لا انهض لكن محتوم علي اكمال المسيرة واكمال الطريق
احبكم في الله احبتي
.....
احس باني ساختنق فارجوكم لا تنسوني من صالح دعائكم
.....
في حفظ الرحمن


اختكم منى كريم 😇
 
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