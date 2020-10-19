السلام عليكم احبتيكنت سأنسحب بهدوءلكن اردت توديعكمقبل ذهابي قد اعود يوما ما وقد لا اعود...لا اعلم هه ظننت ان الحياة ابتسمت في وجهيلاجدها ابتسامة صفراء تلتها سخرية مريرةوضربة قاضيةعلى كل ... عندي رب في السماء يقول للشيء كن فيكونساحاول النهوض من جديد قد لا انهض لكن محتوم علي اكمال المسيرة واكمال الطريقاحبكم في الله احبتي.....احس باني ساختنق فارجوكم لا تنسوني من صالح دعائكم.....في حفظ الرحمناختكم منى كريم