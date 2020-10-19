منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 417
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- في اللامكان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم احبتي
كنت سأنسحب بهدوء
لكن اردت توديعكم
قبل ذهابي قد اعود يوما ما وقد لا اعود
...
لا اعلم هه ظننت ان الحياة ابتسمت في وجهي
لاجدها ابتسامة صفراء تلتها سخرية مريرة
وضربة قاضية
على كل ... عندي رب في السماء يقول للشيء كن فيكون
ساحاول النهوض من جديد قد لا انهض لكن محتوم علي اكمال المسيرة واكمال الطريق
احبكم في الله احبتي
.....
احس باني ساختنق فارجوكم لا تنسوني من صالح دعائكم
.....
في حفظ الرحمن
اختكم منى كريم
كنت سأنسحب بهدوء
لكن اردت توديعكم
قبل ذهابي قد اعود يوما ما وقد لا اعود
...
لا اعلم هه ظننت ان الحياة ابتسمت في وجهي
لاجدها ابتسامة صفراء تلتها سخرية مريرة
وضربة قاضية
على كل ... عندي رب في السماء يقول للشيء كن فيكون
ساحاول النهوض من جديد قد لا انهض لكن محتوم علي اكمال المسيرة واكمال الطريق
احبكم في الله احبتي
.....
احس باني ساختنق فارجوكم لا تنسوني من صالح دعائكم
.....
في حفظ الرحمن
اختكم منى كريم