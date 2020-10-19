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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,292
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال الله تعالى
كل نفس ذائقة الموت
بلغني ببالغ الاسى و الحزن وفاة أحد زملائي سابقا في العمل هو الاستاذ يزيز سليمان بعد صراع طويل مع المرض (سرطان في المعدة ) مؤمنين بقضاء الله وقدره عظم الله اجر عايلته الصغيرة و الكبيرة إن لله و ان اليه راجعون
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
554
النقاط
551
محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
قال إلياس:
قال الله تعالى
كل نفس ذائقة الموت
بلغني ببالغ الاسى و الحزن وفاة أحد زملائي سابقا في العمل هو الاستاذ يزيز سليمان بعد صراع طويل مع المرض (سرطان في المعدة ) مؤمنين بقضاء الله وقدره عظم الله اجر عايلته الصغيرة و الكبيرة إن لله و ان اليه راجعون
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ان لله وان اليه راجعون عظم الله اجرك اخي الياس الله يجعل مثواه الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان 💔💔🥺🥺🥺
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,292
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
ان لله وان اليه راجعون عظم الله اجرك اخي الياس الله يجعل مثواه الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان 💔💔🥺🥺🥺
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اللهم امين يارب العالمين اجمعين
كان نعم الزميل معي في العمل مرحا طيبا و فرحا و بشوش في عمله مثابرا
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
554
النقاط
551
محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
قال إلياس:
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
كان نعم الزميل معي في العمل مرحا طيبا و فرحا و بشوش في عمله مثابرا
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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وان شاء الله يكون نعم الجار في الجنة 🥺🥺🥺🥺💔 هذو الناس لي مايموتوش تبقى صفاتهم وخصالهم على لسان كل من عرفهم
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,292
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
وان شاء الله يكون نعم الجار في الجنة 🥺🥺🥺🥺💔 هذو الناس لي مايموتوش تبقى صفاتهم وخصالهم على لسان كل من عرفهم
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والله يا اختي أميرة خسارة للتربية كان نعم الاستاذ و الزميل كان دائما يشجعني عندما كنت في التدريس يقول لي إلياس حاول عمل من تلاميذك ورقة بيضاء و اصنعها كما تشاء
عاصني كثيرا و تأثرت بذلك لدرجة ذرفت دموع
بورك فيك اختي على تفاعل في الموضوع ، حفظك الله ورعاك أختي
 
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