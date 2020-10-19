قال الله تعالى

كل نفس ذائقة الموت

بلغني ببالغ الاسى و الحزن وفاة أحد زملائي سابقا في العمل هو الاستاذ يزيز سليمان بعد صراع طويل مع المرض (سرطان في المعدة ) مؤمنين بقضاء الله وقدره عظم الله اجر عايلته الصغيرة و الكبيرة إن لله و ان اليه راجعون