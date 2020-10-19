إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 11,292
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- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
قال الله تعالى
كل نفس ذائقة الموت
بلغني ببالغ الاسى و الحزن وفاة أحد زملائي سابقا في العمل هو الاستاذ يزيز سليمان بعد صراع طويل مع المرض (سرطان في المعدة ) مؤمنين بقضاء الله وقدره عظم الله اجر عايلته الصغيرة و الكبيرة إن لله و ان اليه راجعون
كل نفس ذائقة الموت
بلغني ببالغ الاسى و الحزن وفاة أحد زملائي سابقا في العمل هو الاستاذ يزيز سليمان بعد صراع طويل مع المرض (سرطان في المعدة ) مؤمنين بقضاء الله وقدره عظم الله اجر عايلته الصغيرة و الكبيرة إن لله و ان اليه راجعون