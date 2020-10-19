مبروووك الطلاق

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,791
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي ايها الاكارم في اللمة الطيبة
قبل الخوض في الموضوع اترككم

مع الصورة
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تعودنا ان نفرح و نبتهج و نقدم التبريكات
على الشيء المليح
أما ان نقيم احتفالية و عزومة و بكامل التزين التلون
على أمر شين و مشين
فهته مما يحار فيها عقول الرجال و تضطرب

في الصورة السابقة السيدة المحترمة تقيم احتفالا بمناسبة طلاقها
و تلوح بيدها بإشارة التي تعني منتهى الراحة و الهناء
و تشاركها في احتفالية مجموعة يبدوا انهن يشتركن في نفس الستايل
و الأكيد يشتركن في نفس الوقاحة و قلة العقل

لا اريد ان اطيل عليكم
لأترك لكم التعليق و التحليل

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