مبروووك الطلاق

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,791
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
احبتي ايها الاكارم في اللمة الطيبة
قبل الخوض في الموضوع اترككم
مع الصورة
تعودنا ان نفرح و نبتهج و نقدم التبريكات
على الشيء المليح
أما ان نقيم احتفالية و عزومة و بكامل التزين التلون
على أمر شين و مشين
فهته مما يحار فيها عقول الرجال و تضطرب
في الصورة السابقة السيدة المحترمة تقيم احتفالا بمناسبة طلاقها
و تلوح بيدها بإشارة التي تعني منتهى الراحة و الهناء
و تشاركها في احتفالية مجموعة يبدوا انهن يشتركن في نفس الستايل
و الأكيد يشتركن في نفس الوقاحة و قلة العقل
لا اريد ان اطيل عليكم
لأترك لكم التعليق و التحليل
إليكم الخط
احبتي ايها الاكارم في اللمة الطيبة
قبل الخوض في الموضوع اترككم
مع الصورة
تعودنا ان نفرح و نبتهج و نقدم التبريكات
على الشيء المليح
أما ان نقيم احتفالية و عزومة و بكامل التزين التلون
على أمر شين و مشين
فهته مما يحار فيها عقول الرجال و تضطرب
في الصورة السابقة السيدة المحترمة تقيم احتفالا بمناسبة طلاقها
و تلوح بيدها بإشارة التي تعني منتهى الراحة و الهناء
و تشاركها في احتفالية مجموعة يبدوا انهن يشتركن في نفس الستايل
و الأكيد يشتركن في نفس الوقاحة و قلة العقل
لا اريد ان اطيل عليكم
لأترك لكم التعليق و التحليل
إليكم الخط